يامال والكرة الذهبية.. وفد من 20 شخصاً وحفل "سري" في باريس

كشفت تقارير صحافية إسبانية أن لامين يامال نجم نادي برشلونة سيسافر إلى باريس لحضور حفل الكرة الذهبية من "فرانس فوتبول" يوم الاثنين، وسيرافقه وفد مكوّن من 20 شخصاً، كما يخطط لإقامة حفل خاص في العاصمة الفرنسية حال فوزه بالجائزة المرموقة.

ورغم أن عثمان ديمبلي نجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي يعتبر المرشح الأبرز لنيل الجائزة، إلا أن الكل حريص على الحضور، وتم وضع اللمسات الأخيرة على كافة الاستعدادات.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن عائلة يامال بأكملها سترتدي أزياء من "دولتشي آند غابانا"، التي ستتكفل أيضًا بإطلالة نجم برشلونة، في خطوة تعكس أهمية الحدث وحجم الترقب الذي يثيره المهاجم الكتالوني، الذي يحظى بتغطية إعلامية أوسع بكثير من منافسيه على الجائزة.

وفي حال تفوّق على ديمبيلي وحصل على الجائزة، يخطط لامين لإقامة حفل خاص في العاصمة الفرنسية، لكن الخطة تبقى سرية للغاية وبأقصى درجات الحذر، إذ تشير المؤشرات في الأيام الأخيرة إلى أن الحظوظ تميل أكثر صوب مهاجم باريس سان جيرمان.

ويحظى ديمبلي بدعم كامل من النادي الباريسي ورئيسه، الذي يطمح لرؤية أول كرة ذهبية في تاريخ النادي تذهب للاعب فرنسي. أما برشلونة، فلم يُظهر نفس مستوى الدعم المؤسسي للامين، مفضّلًا التزام الحياد نظرًا لتواجد عدة لاعبين من الفريق بين المرشحين.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: رغم أهمية الحدث، اختار يامال أن يحافظ على صورة متواضعة، فعلى الرغم من شخصيته الجريئة سواء داخل الملعب أو خارجه، فضّل الرهان على التواضع والاحترام في واحدة من أهم ليالي مسيرته، حيث سيكون واحدًا من أبرز محاور الاهتمام.