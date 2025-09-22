هل اقتربت نهاية عاشور مع الأهلي؟.. السبب وكيل لاعبين "مشاكس"

A + A -

تشهد العلاقة بين وكيل اللاعبين آدم وطني والنادي الأهلي المصري توترا غير مسبوق، بعد سلسلة من التصريحات النارية والقرارات الإدارية التي وضعت ملف إمام عاشور، نجم خط وسط القلعة الحمراء، في مهب الريح.

كيف بدأت الأزمة؟

بدأت الأزمة حين كشف وطني في تصريحات تلفزيونية عن وجود عروض خارجية لضم إمام عاشور، مشيرا إلى أن "اللاعب هو الأفضل في مصر وإفريقيا"، وأنه يستحق "مشروعا احترافيا يتناسب مع موهبته"، في تلميح مباشر إلى رغبته في خوض تجربة جديدة خارج الأهلي.

لكن رد فعل إدارة الأهلي لم يتأخر، إذ أكدت مصادر داخل النادي لصحف مصرية، أن الإدارة قررت إغلاق ملف تجديد عقد إمام عاشور بشكل رسمي، عقب تصريحات وطني التي اعتبرتها "تجاوزا غير مقبول" و"تشويها لصورة النادي إعلاميا".

الموقف زاد تعقيدا بعد تأكيد الأهلي نيته مقاطعة التعامل مع آدم وطني نهائيا، ليس فقط في ملف إمام عاشور، بل في أي صفقات مستقبلية، خاصة بعد الخلاف الذي دار سابقا بشأن انتقال اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأميركي، وهي صفقة لعب فيها وطني دورا بارزا، وُصفت وقتها بأنها تمت تحت "ضغط إعلامي غير مبرر".

ماذا قال آدم وطني؟

وقال وطني في تصريحاته إن قرار الأهلي بعدم التعامل معه "لا يمثّل له أزمة"، لكنه "يعكس عدم احترام للاعبين أنفسهم"، مضيفا: "جلبت للأهلي هذا العام ما يقارب 650 مليون جنيه دون مقابل، ومع ذلك يظل تركيزي على مصلحة اللاعبين الذين أمثلهم".

وأضاف أن تجربة عاشور الاحترافية السابقة مع ميتلاند الدنماركي كانت ناجحة، وعودته إلى مصر جاءت بقرار شخصي، مشدداً على أن "الأندية الكبيرة مثل ريال مدريد لم تمنع لاعبيها من الرحيل عندما رغبوا في خوض تجارب جديدة"، في إشارة إلى إمكانية رحيل عاشور إذا وجد العرض المناسب.

وأكدت إدارة الأهلي أنها ستخطر إمام عاشور رسميا بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي يمر بها، بأن النادي أغلق تماما باب التفاوض حول تمديد عقده، مع ترك الباب مفتوحًا أمام تقييم مستقبله بناءً على ما تقتضيه المصلحة الفنية للفريق.

من هو آدم وطني؟

أبرز المعلومات عن وكيل اللاعبين آدم وطني كالتالي:

وكيل لاعبين، مصري الأصل فرنسي الجنسية، يُقيم في فرنسا.

شريك لوكيل اللاعبين المصري المعروف أحمد يحيى.

لعب دورا بارزا في انتقال محمد عبد المنعم مدافع الأهلي إلى نيس الفرنسي في صيف العام الماضي.

يُعد أحد وكلاء مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي والمنتخب الوطني.

شارك في صفقة انتقال كريم بنزيمة من ريال مدريد إلى الاتحاد السعودي، مستفيدا من علاقته القوية باللاعب وشقيقه غريسي.

كان له دور في انتقال النجم الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي إلى الأهلي السعودي في 2023.