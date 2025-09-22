كلاسيكو فرنسا.. موعد جديد يتزامن مع حفل الكرة الذهبية

A + A -

قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، تأجيل مباراة الكلاسيكو بين أولمبيك مارسيليا وباريس سان جيرمان التي كان مقررا لها مساء الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت صحيفة (ليكيب) أن الرابطة الفرنسية تمسكت بتطبيق اللائحة الخاصة بالمسابقات المحلية، والتي تنص على تأجيل المباراة لليوم التالي في نفس موعد إقامتها.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أنه تم اختيار هذا الموعد بدلا من تأجيل اللقاء لشهر ديسمبر المقبل، لما تمثله هذه المباراة من أهمية كبيرة، حيث تبقى واجهة الكرة الفرنسية للعالم.

وأشارت إلى أن الموعد الجديد للمباراة سيتزامن مع حفل مجلة "فرانس فوتبول" لتوزيع جائزة الكرة الذهبية للأفضل في العالم، حيث يبقى عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، والغائب عن المباراة بسبب الإصابة، هو المرشح الأبرز للفوز بها على مستوى الرجال.

ولفتت إلى أنه بعد تأجيل المباراة، سيضطر مارسيليا لضغط مبارياته حيث سيواجه ستراسبورغ يوم الجمعة في الجولة السادسة من بطولة الدوري، وبعدها بأربعة أيام يستعد لمباراة خارج ملعبه أمام أياكس أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا.