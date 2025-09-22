living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مارتينيلي يقود أرسنال للتعادل مع مانشستر سيتي

22
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

فرط مانشستر سيتي في فوز كان في متناوله، ليسقط في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1 في اللحظات الأخيرة مع مضيفه أرسنال، الأحد، في قمة مباريات المرحلة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبادر النجم النرويجي إرلينغ هالاند بالتسجيل لمانشستر سيتي مبكرا في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ليواصل هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات، ومعززا صدارته لهدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بتسجيله الهدف السادس حتى الآن.

وسجل البرازيلي غابرييل مارتينيلي هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ويحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وبات هذا هو الهدف الأول، الذي يسكن شباك الإيطالي دوناروما، حارس مرمى مانشستر سيتي، بعد انضمامه للفريق قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وكان مانشستر سيتي يأمل في إنهاء عقدته مع أرسنال، الذي عجز عن الفوز عليه في جميع البطولات منذ أبريل 2023.

 

بتلك النتيجة، بقي أرسنال في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق 5 نقاط خلف ليفربول (حامل اللقب)، الذي يتربع على القمة حاليا، فيما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout