السباق نحو الكرة الذهبية يشتعل.. ماذا يكسب الفائز؟

22
SEPTEMBER
2025
تقترب لحظة الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في عالم كرة القدم لعام 2025، حيث ستكشف مجلة "فرانس فوتبول"، النقاب، الإثنين، عن هوياتهم خلال حفل يحتضنه مسرح دو شاتليه.

ويتنافس 30 لاعبا لخلافة الإسباني رودري في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، لكن يبدو أن المنافسة ستكون منحسرة بين الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جرمان ولامين يامال النجم الشاب الصاعد بسرعة الصاروخ في صفوف برشلونة ومنتخب إسبانيا.

وأُطلقت جائزة الكرة الذهبية من جانب مجلة فرانس فوتبول، حيث تم منح جائزة أفضل لاعب منذ عام 1956، أما جائزة أفضل لاعبة فقدمت للمرة الأولى عام 2018.

ويقوم صحفيون من أفضل 100 دولة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنتخبات الرجال باختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب، فيما يختار صحفيو أفضل 50 دولة في تصنيف فيفا لمنتخبات السيدات، الفائزة بجائزة أفضل لاعبة.

رغم الاعتقاد السائد بأن الجائزة تُمنح معها مكافأة مالية ضخمة، إلا أن الحقيقة مغايرة تماما. الكرة الذهبية لا تتضمن أي جائزة مالية مباشرة، بل تقتصر على تقديم تمثال رمزي تصل قيمته التقديرية إلى نحو 3,000 يورو فقط، علما بأنه ليس مصنوعا من الذهب الخالص، حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

لكن التأثير الحقيقي يتجاوز بكثير القيمة المادية. فالفوز بالكرة الذهبية غالبا ما ترافقه حوافز مالية من الأندية، إلى جانب عقود إعلانية ضخمة مع علامات تجارية عالمية.

كما أوضحت "ماركا": "الفوز بالكرة الذهبية يعني زيادة فورية في قيمة اللاعب السوقية ومكانته في عالم المستديرة".

Skynews
