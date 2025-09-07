روجيه فغالي بطل رالي لبنان للمرة 18!

A + A -

أحرز روجيه فغالي وملاحه جوزف مطر على "تويوتا جي أر ياريس" لقب رالي لبنان الدولي ال47 الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

واحتل القطري ناصر صالح العطية وملاحه الاسباني كانديدو كاريرا على "سكودا فابيا أر أس" المركز الثاني بفارق 9.2 ثوان، والياس الدهني وملاحه نيقولا ارينا على "سكودا فابيا" المركز الثالث بفارق 3 دقائق ونصف عن الأول.

والسباق هو المرحلة الخامسة ما قبل الأخيرة من بطولة الشرق الأوسط للراليات لهذه السنة، وبلغت مسافته الاجمالية 624.41 كيلومترا منها 192.44 كيلومترا طول المراحل الخاصة بالسرعة وعددها 11.

وبذلك، اضاف فغالي شمعته ال18 باحرازه لقب رالي بلاده بجدارة للمرة ال18 بعد صراع كبير ومثير مع منافسه العطية.

ولم يضمن فغالي اللقب الا في المرحلة ال11 الأخيرة، مؤكدا صدارته واحتلاله المركز الأول في الترتيب العام.

وبعدما حسم فغالي المرحلة الأستعراضية الأولى التي جرت الجمعة في مقر النادي المنظّم بالكسليك بفارق نصف ثانية عن العطية، نجح القطري في انهاء اليوم الثاني السبت متصدرا بفارق نحو 7 ثوان لتتجدد المنافسة الضارية في "صراع الثواني لا بل الأعشار " في اليوم الثالث الأحد الذي شهد 4 مراحل خاصة للسرعة في قضائي المتن الشمالي وبعبدا، ليستعيد فغالي الصدارة التي خسرها السبت بعد عطل كهربائي في سيارته أفقده بعض الوقت. واستمرت "حرب الأعشار والأجزاء من الثانية" ليتقدّم فغالي بفارق نحو ثانية ونصف عن العطية مع انتهاء المرحلة العاشرة ما قبل الأخيرة ليخوض السائقان "مرحلة اللقب" اي مرحلة زبوغا وهي المرحلة الأخيرة في صراع مثير وجنوني بين فغالي والعطية ليحسمها فغالي في نهاية مثيرة.

واللافت الأداء الرفيع للسائق الياس الدهني الذي صعد الى منصة التتويج بالمركز الثالث بجدارة .

الترتيب

وفي ما يلي الترتيب المؤقت للسائقين بعد انتهاء منافسات رالي لبنان:

1- روجيه فغالي (لبنان) وجوزف مطر (لبنان) على تويوتا جي ار ياريس 1.49.36 ساعة

2- ناصر صالح العطية (قطر) وكانديدو كاريرا (اسبانيا) على سكودا فابيا أر اس 1.49.45

3- الياس الدهني (لبنان) ونيقولا ارينا (ايطاليا) على سكودا فابيا 1.53.05

4- باسل ابو حمدان (السعودية) وفراس الياس (لبنان) على فولسفاكن بولو 1.53.33

5- عبد العزيز الكواري (قطر) وجيوفاني برناتشيني (ايطاليا) على سكودا فابيا أراس 1.56.19

6- ربيع ايوب (لبنان) وجورج ناضر (لبنان) على سكودا فابيا اراس 1.56.43

7- جوزف هندي (لبنان) وفيكين كندلدجيان (لبنان) على رينو كليو 1.57.32

8- طارق يونس (لبنان) وسليم جليلاتي (لبنان) على سكودا فابيا 2.00.48 ساعتين

9- رودريك الراعي (لبنان) وغاري كونداكجيان (لبنان) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9 2.01.44

10- احمد خالد (لبنان) وعمر مذكور (لبنان) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 2.02.56

11- هنري قاعي(لبنان) ورامي منعم(لبنان) على سيتروين دي اس 3 2.06.54

12- جاد الأعور(لبنان) وموسى دجييريان(الاردن) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 2.08.06

14 - ريا داغر(لبنان) ونديم ابو الياس(لبنان) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 2.08.32

15 - شربل شبلي (لبنان) ودولينك شلينك(لبنان) ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 2.09.22

16 - ناصر خليفة العطية(قطر) وزياد شهاب(لبنان) على فورد فييستا 2.12.44

17 - عبدالله الزبير(سلطنة عمان) وطه زاديالي(سلطنة عمان) على سوبارو ان 14 2.13.21

18 - طوني جرمانوس(لبنان) وجوزف كميد(لبنان) على رينو كليو 2.19.54

19 - زكريا العمري(سلطنة عمان) ومحمد المزروعي(سلطنة عمان) على سوبارو ايمبريزا ان 14 2.21.49

20 - محمد المرّي(قطر) وبيار دلروم(فرنسا) على بيجو 208 2.23.0

21 - راين خنيصر(لبنان) وكريستوفر بشارة(لبنان) على بيجو 208 في تي آي 2.29.31

22 - أليكس فغالي (لبنان) ومارك حداد(فرنسا) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 2.33.42

23 - سنيم باياكال(الهند) وموسى شريف(الهند) على فورد فييستا 2.39.43

24 - كارل رزق (لبنان) وكريم ابو الياس(لبنان) على سيتروين دي اس 3 3.04.57 ساعات

25 - ندي يزبك(لبنان) وايلي مهنا(لبنان) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 3.22.26

وفي نتائج الفئات احرز جوزف هندي وملاحه فيكين كنلدجيان كأس التصنيف، ورودريك الراعي وملاحه غاري كونداكجيان كأس فئة ان اس 3، واحمد خالد وملاحه عمر مذكور كأس ارسي 2 ان ار4، وهنري قاعي وملاحه رامي منعم كأس ار سي 4 ار3 تي، وجاد الأعور وملاحه موسى دجييريان المركز الثاني لفئة ارسي2 ان ار4، وريا داغر وملاحها نديم ابو الياس المركز الثالث لفئة ارس 2 ن ار 4.

ونالت داغر لقب كأس السيدات وشربل شبلي وملاحته دولين شلينك المركز الثاني لفئة ان اس 3. ونالت شلينك كأس الملاحة وطوني جرمانوس وملاحه جوزف كميد لقب ارسي 5 ومحمد المري وملاحه الفرنسي بيار ديلورم لقب ارسي 4 ووليد شلينك وملاحه اندريه عشقوتي لقب ان اس2 وريان خنيصر وملاحه كريستوفر بشارة المركز الثاني لفئة سي ار 4 رالي 4 وجايسون وهبة وملاحه اندريه مهنا المركز الاول لفئة أن أس 1 واليكس فغالي ومارك حداد المركز الأول لفئة ارسي 2 وكميل مشرف وفراس الحلو المركز الثاني لفئة ان اس 2 وسنيم باياكال وملاحه موسى شريف المركز الثالث لفئة ارسي4 وجوي الحاج وملاحه ناجي صفير المركز الثاني لفئة ان اس 1 وكارل رزق وملاحه كريم ابو الياس المركز الثاني لفئة ار سي 4 وندي يزبك وملاحه ايلي مهنا المركز الثالث لفئة ان اس 3.

واقيم حفل التتويج في مقر النادي المنظم بالكسليك، بحضور وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان ممثلة راعي السباق رئيس الجمهورية، العميد الركن نديم معوض ممثلا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الملازم اول يوسف ناكوزي ممثلاً مدير عام أمن الدولة اللواء ادغار لاوندوس، رئيس اللجنة الأولمبية جهاد سلامة وعضو اللجنة الأولمبية رولان سعادة، نائب رئيس بلدية جونيه الشيخ رشيد الخازن ممثلا رئيس البلدية فيصل افرام، رئيس النادي المنظم نبيل "بيلي" كرم، نائبة الرئيس اليان حبيش، امين السر كميل اده، امين المال المحامي جيلبير مسيحي، عدد من اعضاء مجلس الادارة، رئيس لجنة رياضة السيارات في النادي عماد لحود، مسؤولي الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، مسؤولي الرالي يتقدمهم رئيس اللجنة المنظمة غابي كريكر، مدير السباق المحامي زياد جاموس ونائبه الدكتور غي حكيّم ، مسؤولي الشركات الراعية وفي مقدمتها "كورال"، عشاق الرياضة الميكانيكية وحشد من رجال الصحافة والاعلام.