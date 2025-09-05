living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البطولة العربية للسباحة...4 أرقام قياسية و7 ذهبيات للبنان

5
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عادت بعثة لبنان في السباحة من الدار البيضاء بالمغرب، حيث شاركت في البطولة العربية للسباحة، متوّجة بـ4 أرقام قياسية عربية جديدة، الى 25 ميدالية ملوّنة، منها 7 ذهبيات.

وتعتبر النتائج التي سجلها السبّاحون والسبّاحات من ابرز النتائج في المشاركات اللبنانية على الصعيد العربي، في الأعوام الخمسة الاخيرة.

وتألّقت بشكل خاص السبّاحات اللبنانيات تيا عبيد وماريا سابا وأنجيلا دومانيان، بتحطيمهن الارقام القياسية العربية.

والى الارقام العربية، حققت بعثة لبنان 25 ميدالية، مع 7 ذهبيات و8 فضيات و10 برونزيات.

تألفت البعثة من 38 سباحا وسبّاحة، تحت اشراف المدرب الوطني محمد صقر، رئيس البعثة، والذي بفضل خبرته وحنكته، نجح في قيادة أبطاله الى منصات التتويج وتحطيم الارقام العربية.

وجاءت الارقام القياسية العربية كالآتي:

- تيا عبيد (15 سنة): ذهبية الـ50 مترا صدرا مع رقم عربي جديد بـ32.52 ثانية.

- أنجيلا دومانيان (15 سنة): ذهبية الـ200 متر حرة مع رقم عربي جديد بـ2.08.85 دقيقتين، وذهبية الـ200 متر فراشة مع رقم عربي جديد بـ2.23.45 دقيقتين.

- ماريا سابا (14 سنة): ذهبية الـ50 مترا ظهرا مع رقم عربي جديد بـ31.86 ثانية.

وعلى هامش البطولة، التقى صقر رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية (السباحة) الكويتي حسين المسلم، حيث جرى البحث في سبل تطوير السباحة اللبنانية. كما التقى رئيس الاتحاد العربي خالد محسن الخليفي، الى جانب شخصيات مؤثرة في عالم السباحة.

ووجّه صقر الشكر الى اللجنة الحالية برئاسة المحامي طوني حنين، "التي تتابع هذه الرياضة بحرص كبير، من اجل مستقبل افضل للسباحة اللبنانية".

وهنأ صقر "أبطالنا صغاراً" وكبارا، على هذه الانجازات التي ترفع اسم لبنان على الصعيد العربية، شاكراًً المدربين وأولياء الامور على جهودهم المميزة ودعمهم المتواصل.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout