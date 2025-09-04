رسالة لإنريكي.. دوناروما يشرح انتقاله إلى مانشستر سيتي

A + A -

قال حارس المرمى الإيطالي، جيانلويجي دوناروما، إنه عازم على تحسين ميزة التمرير بقدمه لبناء الهجمات من الخلف بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك في رسالة موجهة إلى لويس إنريكي، مدربه السابق في باريس سان جيرمان.

وأوضح دوناروما في مؤتمر صحافي، يوم الأربعاء، على هامش معسكر منتخب إيطاليا: أسعى دائما لمساعدة الفريق، وتنفيذ تعليمات المدرب، والتحسن في كل شيء، وأسعى جاهدا للتحسن، ومتأكد أنني سأقدم أداء رائعا تحت قيادة المدرب غوارديولا.

وأضاف لقد حققت إنجازات عظيمة منذ بداية مسيرتي ببلوغي 16 عاما، ولكن الأخطاء واردة بالطبع، وأثق أنه بإمكاني تحقيق إنجازات أكثر. تحمست للانضمام إلى مانشستر سيتي لأن النادي عبر عن رغبة قوية في التعاقد معي، لذا أنا فخور بأنني مطلوب من أفضل ناد في العالم.

وقبل انضمامه لصفوف الفريق الإنجليزي، يستعد دوناروما لمهمة صعبة مع منتخب إيطاليا، الساعي لتفادي الغياب عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

ويستقبل منتخب إيطاليا ضيفه إستونيا في بيرغامو، يوم الجمعة، وبعدها بثلاثة أيام يحل ضيفا على إسرائيل في مباراة ستقام بالمجر.

ويستعد جينارو غاتوزو مدرب إيطاليا لأول اختبار رسمي بعد توليه المسؤولية خلفا للوتشيانو سباليتي الذي أقيل في يونيو بعد الخسارة أمام النرويج بنتيجة صفر - 3.

وجمع منتخب إيطاليا ثلاث نقاط من مباراتين، بينما يتصدر منتخب النرويج قمة المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، يليه إسرائيل برصيد 6 نقاط من 3 مباريات.

واختتم دوناروما: كنت محظوظا بوجود غاتوزو مدربا في ميلان، أعرف شخصيته جيدا، والبصمة التي يمكن أن يقدمها، وأنا سعيد بالعمل معه مجددا، وسنبذل أقصى جهد لإعادة إيطاليا إلى القمة، ولكن يجب أن نتسم بالتواضع والتكاتف.