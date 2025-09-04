أبرزهم نجم الأهلي.. 10 انتقالات ضخمة بسبب كأس العالم للأندية

A + A -

أبرزت بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت بالولايات المتحدة هذا الصيف، العديد من النجوم والمواهب الذين نجحوا في توقيع عقود انتقال ضخمة بعد أن لفتوا الأنظار في البطولة.

وألقى الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الضوء على 10 من هؤلاء النجوم، أبرزهم نجم النادي الأهلي المصري ومهاجمه وسام أبو علي الذي رحل عن الفريق بعد البطولة.

نجح المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي /26 عاما/ في ترك بصمته على الساحة العالمية، مسجلا ثلاثة أهداف (هاتريك) في تعادل ناديه المثير 4 / 4 مع بورتو البرتغالي، على الرغم من أن هذا لم يكن كافيا لتأهل الأهلي المصري إلى الأدوار الإقصائية بالمونديال.

وبعد ذلك بوقت قصير، تحولت رحلة لمرة واحدة إلى الولايات المتحدة إلى إقامة دائمة بالنسبة لأبو علي، حيث انضم لصفوف كولومبوس كرو الأميركي.

جون أرياس

كان المهاجم الكولومبي أرياس أحد أبرز نجوم البطولة، حيث ترك بصمة مميزة على مجريات المباريات، ليساعد فلومينينسي البرازيلي على بلوغ قبل نهائي مونديال الأندية.

تألق اللاعب أمام بوروسيا دورتموند الألماني، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وبعد ما يزيد قليلا عن أسبوعين من خروج فلومينينسي، تم الكشف عن أرياس كلاعب جديد في صفوف وولفرهامبتون، حيث سيلعب إلى جانب زميله السابق أندريه.

ألفارو كاريراس

ألفارو كاريراس شارك مع ناديه بنفيكا خلال البطولة، في أول مباراتين لفريقه قبل أن يودع عملاق البرتغال البطولة على يد تشلسي الإنجليزي، الذي توج لاحقًا باللقب، وذلك في دور الستة عشر.

وجاء انتقال كاريراس، الذي طال انتظاره، إلى صفوف ريال مدريد بعد فترة قصيرة من انتهاء البطولة، حيث قدم أداء مبهرا حتى الآن، وتحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، خاض ألفارو 90 دقيقة كاملة في جميع المباريات الثلاث لفريقه في الدوري.

كينجسلي كومان

دخل كومان تاريخ كأس العالم للأندية عندما سجل أول هدف في البطولة بنظامها الجديد، وذلك بعد ست دقائق من انطلاق مباراة فريقه السابق بايرن ميونخ الألماني أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

تألق كومان في جميع مباريات بايرن ميونخ في البطولة، لكن فور انتهاء مونديال الأندية انتهت علاقة كومان التي استمرت عشر سنوات مع بايرن ميونخ، وانضم للبرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني في فريق النصر السعودي.

نيلسون ديوسا

لعب ديوسا دورا محوريا في مساعدة فريقه باتشوكا على التأهل إلى كأس العالم للأندية، قبل أن ينتقل إلى نادي مونتيري المكسيكي في بداية عام 2025 ويلفت الأنظار في البطولة نفسها.

برز ديوسا بشدة مع باتشوكا في بطولة العالم، وبعد خروج الفريق المكسيكي على يد بوروسيا دورتموند في دور الـ16، انتقل ديوسا، الذي كان مطلوبا بشدة، إلى أوروبا للتوقيع مع ريال بيتيس الإسباني.

أوسكار جلوخ

ساهم صانع ألعاب نادي سالزبورغ أوسكار جلوخ /21 عاما/ في إحراز 37 هدفا خلال آخر 55 مباراة خاضها في الدوري النمساوي، ثم انتقل بعد بطولة العالم إلى أياكس أمستردام الهولندي المعروف بقدرته على تطوير المواهب.

إيغور جيسوس

ارتبط اسم المهاجم البرازيلي بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي، قبل أن يتوجه مع بوتافوجو إلى البطولة العالمية، وعزز أداؤه في الولايات المتحدة فرص انتقاله بشكل كبير.

وبعد فترة قصيرة من إقصاء بوتافوجو على يد مواطنه بالميراس في دور الـ16، تم الإعلان عن انتقال جيسوس لنادي نوتنغهام فورست الإنجليزي، لينضم إليه جاير كونيا، زميله نجم بوتافوغو، في ملعب سيتي جراوند.

دورجيليس نيني

كان نيني نجما في فريق سالزبورغ، الذي سافر إلى الولايات المتحدة، قبل أن ينتقل إلى آفاق جديدة، حيث شارك الجناح الماهر في جميع مباريات الفريق النمساوي الثلاث، ونال إعجاب الجميع بفضل مهاراته الكبيرة في المراوغة وإصراره.

وعاد نيني إلى سالزبورغ وساعد الفريق على التأهل إلى الدور الثالث من تصفيات دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينتقل إلى الفريق التركي فنربخشه.

ريتشارد ريوس

أبهر ريوس /25 عاما/ الجميع بأدائه الديناميكي مع بالميراس في بطولة كأس العالم للأندية.

ويشتهر ريوس بقدرته الرائعة على استخلاص الكرة، وهو أشبه بآلة لاستعادة الاستحواذ، ولكن بفضل خبرته في كرة الصالات، فإنه يشكل خطورة أيضا عند امتلاك الكرة.

وبعد أن قدم أداء قويا في جميع مباريات دور المجموعات الثلاث بمونديال الأندية، انضم إلى بنفيكا، الذي شارك أيضا في كأس العالم للأندية.

ويسلي

رغم أنه لم يتجاوز الـ21 من عمره، توجه ويسلي إلى الولايات المتحدة بصفته لاعبا مخضرما نسبيا في صفوف فلامينغو، إذ خاض أكثر من 100 مباراة مع الفريق، واستمرت أسهمه في الصعود على الأراضي الأميركية، حيث شارك الظهير الطائر في مباراتين من أصل أربع مباريات، ثم انتقل إلى صفوف روما الإيطالي بعد البطولة.