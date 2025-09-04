فرص العرب.. المغرب ومصر على بعد أيام من التأهل للمونديال

A + A -

تدخل المنتخبات العربية جولة التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026، بفرص متفاوتة لحسم التأهل هذا الأسبوع.

هنا فرص المنتخبات العربية الأربعة، المتصدرة لمجموعاتها في التصفيات الإفريقية:

مصر

سيضمن منتخب "الفراعنة" بطاقة التأهل للمونديال في حال حقق انتصارين خلال جولة التصفيات الحالية.

الانتصار على إثيوبيا في القاهرة، ثم خطف الفوز من ملعب بوركينا فاسو، الملاحق الرئيسي للتأهل، سيضمن لمصر الوصول إلى مونديال 2026.

المغرب

سيتأهل أسود الأطلس للمونديال بشكل رسمي، في حال حقق انتصارين خلال الجولة الحالية.

ويواجه المغرب منتخب النيجر في الرباط، قبل أن يتجه إلى زامبيا من أجل مباراة حسم التأهل المونديالي.

الجزائر

من شبه المستحيل أن تحسم الجزائر التأهل للمونديال هذه الجولة، لكن "محاربي الصحراء" بإمكانهم الاقتراب من الوصول.

وسيثبت منتخب الجزائر صدارته للمجموعة في حال الانتصار على بوتسوانا وغينيا، على أمل تعثر منتخب موزامبيق، الملاحق على بطاقة التأهل.

تونس

لا يستطيع منتخب نسور قرطاج ضمان التأهل للمونديال هذه الجولة، لكنه في موقع مميز في الصدارة أمام ناميبيا بفارق 4 نقاط.

وستقترب تونس كثيرا من التأهل في حال الانتصار على ليبيريا وغينيا الاستوائية هذه الجولة.