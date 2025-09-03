حرب روسيا وأوكرانيا تنتقل إلى غرفة ملابس باريس سان جيرمان

A + A -

على الرغم من البداية المميزة لباريس سان جيرمان في الموسم الجديد بعد تحقيق كأس السوبر الأوروبي وثلاثة انتصارات بالدوري الفرنسي، إلا أنه انفجر صراع جديد داخل غرفة ملابس الفريق بعد انتهاء قضية الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما الذي انتقل إلى مانشستر سيتي.

مع انضمام إيليا زابارني مقابل 63 مليون يورو إلى نادي العاصمة الفرنسية، كانت هناك تكهنات في فرنسا حول علاقته بماتفي سافونوف، إذ كان على قلب الدفاع الأوكراني مواجهة الموقف المعقد المتمثل في مشاركة غرفة الملابس مع اللاعب الروسي.

الآن، بعد عدة أسابيع من التعايش بين اللاعبين، أجرى زابارني مقابلة مع برنامج "كرة القدم 360" الأوكراني، تحدث فيها عن الحرب مع روسيا "في بلدي، حرب واسعة النطاق مستمرة منذ أربع سنوات، الروس هم المعتدون الذين يحاولون عبثا تدمير حرية أوكرانيا واستقلالها، الحرب مستمرة وليس لدي علاقة بالروس.

كما أوضح قلب الدفاع الأوكراني علاقته بزميله سافونوف، قائلا: "بالنسبة لزميلي في الفريق، يجب أن أتعامل معه على المستوى الاحترافي في التدريب، وسأفي بالتزاماتي تجاه النادي، طالما استمرت الحرب، فأنا أؤيد تماما العزلة الكاملة لكرة القدم الروسية في العالم".