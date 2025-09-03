living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حرب روسيا وأوكرانيا تنتقل إلى غرفة ملابس باريس سان جيرمان

3
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

على الرغم من البداية المميزة لباريس سان جيرمان في الموسم الجديد بعد تحقيق كأس السوبر الأوروبي وثلاثة انتصارات بالدوري الفرنسي، إلا أنه انفجر صراع جديد داخل غرفة ملابس الفريق بعد انتهاء قضية الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما الذي انتقل إلى مانشستر سيتي.

مع انضمام إيليا زابارني مقابل 63 مليون يورو إلى نادي العاصمة الفرنسية، كانت هناك تكهنات في فرنسا حول علاقته بماتفي سافونوف، إذ كان على قلب الدفاع الأوكراني مواجهة الموقف المعقد المتمثل في مشاركة غرفة الملابس مع اللاعب الروسي.

الآن، بعد عدة أسابيع من التعايش بين اللاعبين، أجرى زابارني مقابلة مع برنامج "كرة القدم 360" الأوكراني، تحدث فيها عن الحرب مع روسيا "في بلدي، حرب واسعة النطاق مستمرة منذ أربع سنوات، الروس هم المعتدون الذين يحاولون عبثا تدمير حرية أوكرانيا واستقلالها، الحرب مستمرة وليس لدي علاقة بالروس.

كما أوضح قلب الدفاع الأوكراني علاقته بزميله سافونوف، قائلا: "بالنسبة لزميلي في الفريق، يجب أن أتعامل معه على المستوى الاحترافي في التدريب، وسأفي بالتزاماتي تجاه النادي، طالما استمرت الحرب، فأنا أؤيد تماما العزلة الكاملة لكرة القدم الروسية في العالم".

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout