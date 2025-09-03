أصبح رجلاً بالغاً.. السماح لمدرب إسبانيا وعمال النظافة بالتعامل مع لامين يامال

A + A -

ألغى الاتحاد الإسباني لكرة القدم بروتوكول حماية القاصرين مع لامين يامال، بعدما انضم لأول مرة إلى قائمة المنتخب الأول كلاعب بالغ.

فقبل عامين، وفي أعقاب قضية القبلة الشهيرة للويس روبياليس، الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم الإسباني، مع اللاعبة جيني هيرموسو، أجبر الاتحاد على تفعيل بروتوكول حماية القاصرين بعد انضمام لامين يامال عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما.

وخلال تلك الفترة كان يتعين على المدرب لويس دي لافوينتي أو موظفي التنظيف والنقل إضافة إلى الجهازين الإداري والفني أن يثبت أنه ليس لديه تاريخ في ارتكاب جرائم ذات طابع جنسي وأن يتلقى تدريبا على حماية القصر، حتى يسمح له بالتعامل مع موهبة برشلونة.

كما كان على إدارة المنتخب الإسباني الحرص على ألا يكون الشخص البالغ لوحده مع لامين يامال في الأماكن المغلقة، سواء في الصالات الرياضية أو المكاتب والمستودعات وغرف العلاج الطبيعي، يجب أن يكون هناك شخصان بالغان مع الطفل – حسب البروتوكول.

لكن في 13 يوليو الماضي، أكمل لامين يامال 18 عاما، وتم ضمه مؤخرا إلى منتخب إسبانيا الذي يستعد لخوض مباراتين أمام بلغاريا وتركيا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

فيما أفادت صحيفة "ماركا"، يوم الثلاثاء، أن اتحاد الكرة لن يضطر إلى الانتظار للحصول على تصريح من والدي لامين يامال أو الأوصياء القانونيين عليه من أجل سفر اللاعب.