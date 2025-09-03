living cost indicators
بعد 8 سنوات ذهبية.. إيدرسون يخلع قفاز مانشستر سيتي

3
SEPTEMBER
2025
أعلن مانشستر سيتي، الثلاثاء، انتقال حارس مرماه البرازيلي إيدرسون إلى فناربخشه التركي، بعد 8 سنوات حافلة بالألقاب مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق إيدرسون 18 لقبا مع سيتي بعد انضمامه للفريق في عام 2017 قادما من بنفيكا البرتغالي، منها ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا، كما فاز بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في الدوري ثلاث مرات.

وأوضح مانشستر سيتي في بيان: "أكمل إيدرسون انتقاله بشكل نهائي إلى فناربخشه، بشرط الحصول على التصريح الدولي. نتمنى لك كل التوفيق يا إيدي".

ومن المتوقع أن يستبدل سيتي الحارس الدولي البرازيلي (32 عاما) بالإيطالي جيانلويجي دوناروما من باريس سان جرمان.

وذكر فناربخشه في بيان: "اتفقنا مع مانشستر سيتي وإيدرسون سانتانا دي مورايس بشأن الصفقة. سيحصل اللاعب على 11 مليون يورو (12.9 مليون دولار) في الموسم الواحد بداية من موسم 2025-2026"، وذلك من دون الكشف عن مدة العقد.

وأفادت وسائل الإعلام البريطانية، أن قيمة الصفقة بلغت حوالي 12 مليون جنيه إسترليني (16.2 مليون دولار).

وقال إيدرسون: "أرحل عن مانشستر سيتي وأنا فخور للغاية بما حققناه معًا. كان من دواعي فخري ارتداء قميص الفريق كل هذه المرات".

وأضاف مشيدا بمدربه الإسباني بيب غوارديولا: "سيطرنا تحت قيادة بيب على الدوري الإنجليزي الممتاز وغزونا أوروبا".

وتابع: "كان الأمر مذهلا.. لقد وصلت إلى مانشستر قبل 8 سنوات وأنا مفعم بالأمل، ولكنني لم أكن أتوقع مثل هذا الوقت الجميل معا".

وأكمل: "اللعب لسيتي كان من أكثر الأوقات المميزة في حياتي وسأظل دائمًا مشجعًا لهذا النادي المميز. سأرحل مع زوجتي وأطفالي، لكني سأترك عائلة كبيرة هنا، مشجعي سيتي".

Skynews
{{article.title}}
