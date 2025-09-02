فقدت تركيزها وأجهشت بالبكاء.. نجمة التنس تنهار بعد رؤية صديقها السابق

A + A -

انهارت نجمة التنس كارولينا موتشوفا ودخلت في نوبة بكاء بعد أن شاهدت صديقها السابق في المدرجات خلال فوزها على سورانا سيرستا، في الدور الثاني من بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز).

وكشفت التشيكية أن صديقها السابق رفض مغادرة المدرجات بناء على طلب من المصنفة 13 عالميا.

وأثارت موتشوفا الإعجاب في (فلاشينغ ميدوز) بعدما وصلت إلى نصف النهائي في عام 2023 و2024، وتعد من المرشحين للفوز باللقب هذا العام بعد تغلبها على فينوس ويليامز وسيرستيا وليندا نوسكوفا.

عانت موتشوفا من بداية صعبة ضد سيرستا، إذ تأخرت 4-1 في المجموعة الافتتاحية، وظهرت البالغة من العمر 29 عاما وهي منزعجة بشكل واضح، ثم سارت إلى جانب الملعب وأشارت نحو الجماهير قبل أن تمسح الدموع من وجهها.

وعندما سئلت عن الحادثة بعد المباراة، أوضحت موتشوفا بلغتها الأم التشيكية: حسنا، لم يكن الأمر متعلقا بالتنس، لذلك لا أحب الحديث عن ذلك حقا، لكن جلس صديقي السابق مقابل مقعدي.

وأضافت: يظهر أحيانا في أماكن لا ينبغي أن يكون فيها، أذهلني ذلك قليلا، أخبرته أن يغادر، لكنه لم يفعل ذلك، قبل أن يذهب لاحقا، كان من الصعب التركيز في تلك اللحظة.

بعدما سئلت عما إذا كانت واثقة من أنه لن يكون هناك حادث مماثل في وقت لاحق من البطولة، أجابت: من يدري؟ لا أعرف.