قبل نهاية الميركاتو... فيرمين لوبيز يطلع برشلونة على قراره

A + A -

أنهى لاعب برشلونة فيرمين لوبيز التكهنات حول مستقبله، وأطلع النادي الكتالوني على قراره بشأن الانتقال إلى نادي تشيلسي الإنجليزي، وذلك قبل ساعات من نهاية "الميركاتو" الصيفي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الإثنين، أن فيرمين أبلغ إدارة برشلونة أنه قرر البقاء مع النادي، رغم إغراءات تشيلسي.

وقدم تشيلسي عرضا لضم النجم الإسباني إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة لم يهتم بصفقة انتقال فيرمين لأنه لم يطلب المغادرة.

وأشارت إلى أن برشلونة لم يرد على عرض "البلوز"، الذي بلغ 40 مليون يورو إضافة إلى المكافآت المرتبطة بالأهداف، واعتبر "البلوغرانا" أن هذا العرض بعيد عن القيمة السوقية الحقيقية لفيرمين، خصوصا أن اللاعب لم يكن معروضا للبيع ولم يطلب الانتقال.

وصرح ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، في أكثر من مناسبة، أنه يسعى للحفاظ على العناصر المميزة داخل التشكيلة.

كما أن اهتمام تشيلسي دفع فيرمين إلى إعادة التفكير في وضعه مع النادي الكتالوني، خاصة أن العديد من المواهب تزاحمه في مركزه المفضل كصانع ألعاب خلف المهاجم، كداني أولمو.

كما أن فرصة لعب فيرمين على الجناح الأيسر تقلصت هذا الموسم بعد وصول راشفورد.

ورغم علم فيرمين أن عرض تشيلسي سيمنحه دورا أساسيا وراتبا أعلى مما يتقاضاه في برشلونة، إلا أنه رفض العرض وقرر الاستمرار مع برشلونة حتى ينتهي عقده سنة 2029.