فيما يلي أبرز صفقات اليوم الأخير في سوق الانتقالات بمسابقات الدوري الكبرى لكرة القدم، وفقا لما كشفت عنه الأندية ووسائل الإعلام.

ليل الفرنسي يتعاقد مع المدافع الإندونيسي فيردونك من نيميخن

تعاقد ليل الفرنسي مع المدافع الدولي الإندونيسي كالفن فيردونك من نيميخن الهولندي في صفقة مدتها ثلاث سنوات. وشارك اللاعب (28 عاما) في عشر مباريات دولية مع منتخب بلاده.

وسيصبح فيردونك أول إندونيسي يلعب في الدوري الفرنسي وأول لاعب دولي آسيوي في ليل.

كومو يتعاقد مع المدافع النمساوي بوش على سبيل الإعارة

تعاقد كومو مع المدافع الدولي النمساوي شتيفان بوش من بولونيا على سبيل الإعارة مع التزام بالشراء.

موسى ينتقل إلى أتلانتا على سبيل الإعارة من ميلان

انضم لاعب الوسط الأميركي يونس موسى إلى أتلانتا على سبيل الإعارة من ميلان. وتتضمن صفقة اللاعب (22 عاما) خيارا لجعل الانتقال نهائيا في نهاية الموسم.

ميكاوتادزي يرحل عن ليون إلى فياريال

انضم المهاجم الجورجي جيورج ميكاوتادزي إلى فياريال قادما من أولمبيك ليون وفقا لما أعلنه النادي الإسباني.

وذكرت وسائل إعلام أن فياريال الإسباني دفع 30 مليون يورو لضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما.

انتقال لاعب وسط منتخب سويسرا ريدر إلى أوغسبورغ

انضم لاعب وسط سويسرا فابيان ريدر إلى أوغسبورغ الألماني قادما من ستاد رين الفرنسي.

انضم المهاجم الأيرلندي مايكل أوبافيمي إلى فريق الدرجة الثانية الألماني بوخوم على سبيل الإعارة لمدة موسم وفقا لما أعلنه ناديه بيرنلي الإنجليزي.

لاعب الوسط البلجيكي سامبي لوكونغا إلى هامبورغ الألماني في صفقة انتقال دائم قادما من أرسنال

انضم اللاعب (25 عاما) إلى أرسنال في 2021 قادما من أندرلخت، وشارك في 39 مباراة مع الفريق اللندني قبل أن يلعب على سبيل الإعارة في كريستال بالاس ولوتون تاون وإشبيلية.

غونزاليس من يوفنتوس إلى أتليتيكو مدريد

غادر المهاجم الأرجنتيني نيكو غونزاليس نادي يوفنتوس بعد موسم واحد في تورينو لينضم إلى أتليتيكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء الذي قد يصبح إلزاميا إذا تم استيفاء شروط معينة خلال الموسم.

شتوتغارت يتعاقد مع الخنوس على سبيل الإعارة من ليستر سيتي

انضم الدولي المغربي بلال الخنوس إلى شتوتغارت على سبيل الإعارة من ليستر سيتي، مع وجود التزام بالشراء من قبل النادي الألماني.

وشارك اللاعب (21 عاما) في 32 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر الموسم الماضي.

بورنموث يتعاقد مع ميلوسافليفيتش من رد ستار

تعاقد بورنموث مع المدافع الصربي فيليكو ميلوسافليفيتش (18عاما) من رد ستار بلغراد بعقد مدته خمس سنوات بقيمة حوالي 13 مليون جنيه إسترليني.

انضم المدافع إيمرسون بالميري إلى أولمبيك مرسيليا في صفقة انتقال دائم بعد ثلاث سنوات قضاها في وست هام يونايتد وفقا لما أعلنه النادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفركوزن يتعاقد مع لاعب الوسط فرنانديز من القادسية

انضم لاعب الوسط الأرجنتيني إيزيكيل فرنانديز إلى باير ليفركوزن قادما من القادسية السعودي بعقد يمتد حتى يونيو 2030.

وشارك اللاعب (23 عاما)، والذي انتقل إلى السعودية قادما من بوكا جونيورز العام الماضي، في أربع مباريات وسجل هدفا واحدا مع الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024.

إلماس يعود إلى نابولي

عاد لاعب وسط مقدونيا الشمالية إلجيف إلماس إلى نابولي الإيطالي على سبيل الإعارة من نادي رازن بال شبورت لايبزيغ بعد انتقاله للنادي الألماني في أوائل عام 2024.

تشيلسي يضم لاعب الوسط بونانوتي على سبيل الإعارة من برايتون

انضم لاعب الوسط الأرجنتيني فاكوندو بونانوتي إلى تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من برايتون آند هوف ألبيون.

وشارك اللاعب (20 عاما)، في 71 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 023-2024، وسجل خلالها تسعة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة، وذلك خلال فترة لعبه مع برايتون وإعارته إلى ليستر سيتي الموسم الماضي.

جنوة يتعاقد مع لاعب الوسط أونانا على سبيل الإعارة من بشيكطاش

انضم لاعب الوسط الكاميروني جان أونانا إلى جنوة على سبيل الإعارة من بشيكطاش مع بند أحقية الشراء، في ثاني إعارة له إلى النادي الإيطالي إذ سبق وأن انضم إلى صفوفه معارا في يناير وشارك معه خلال تلك الفترة في تسع مباريات.

ستراسبورغ يتعاقد مع لاعب الوسط إنسيسو من برايتون

انضم اللاعب الدولي لمنتخب باراجواي خوليو إنسيسو إلى ستراسبورغ الفرنسي قادما من برايتون، حيث شارك في 57 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة. وكان قد أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى إبسويتش تاون.

جيرونا يتعاقد مع المهاجم فانات من دينامو كييف

أكمل نادي جيرونا الإسباني التعاقد مع المهاجم الأوكراني فلاديسلاف فانات (23 عاما) من دينامو كييف مقابل 15 مليون يورو (17.56 مليون دولار).

أستون فيلا يضم المدافع السابق لمانشستر يونايتد ليندلوف

تعاقد أستون فيلا الإنجليزي مع المدافع السويدي فيكتور ليندلوف في صفقة انتقال مجاني عقب رحيله عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي.