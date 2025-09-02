رسميا.. ليفربول يعلن عن صفقة إيزاك

A + A -

أعلن ليفربول مساء الإثنين بشكل رسمي، تعاقده مع ألكسندر إيزاك قادما من نيوكاسل يونايتد، في صفقة قياسية بكرة القدم الإنجليزية، منهيا بذلك ملحمة طويلة تسببت في خلاف بين المهاجم السويدي وفريقه السابق منذ بداية الموسم.

وبضم إيزاك في عقد طويل الأمد تبلغ قيمته وفقا لوسائل إعلام 125 مليون جنيه إسترليني (168.86 مليون دولار)، يرتفع إنفاق ليفربول في سوق الانتقالات إلى قرابة 500 مليون جنيه إسترليني.

وسيتنافس الدولي السويدي مع المهاجم الفرنسي أوغو إيكيتيكي، الذي تعاقد معه ليفربول مقابل 69 مليون جنيه إسترليني وبدأ بالفعل مشواره بقوة.

وسجل إيزاك 23 هدفا في الدوري الموسم الماضي، ليقود نيوكاسل للعودة إلى دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الخامس، كما سجل في نهائي كأس الرابطة ضد ليفربول ليمنح نيوكاسل أول لقب محلي لهم منذ 70 عاما.

ولم ينضم اللاعب إلى نيوكاسل في جولتهم التحضيرية للموسم الجديد، واضطر إلى التدرب بشكل منفصل في مواجهة متوترة مع النادي وصفها المدرب إيدي هاو بأنها "موقف خاسر للجميع".

واتهم إيزاك نيوكاسل بخرق الوعود وتضليل المشجعين، في بيان أكد فيه رغبته في مغادرة النادي الواقع في شمال شرقي البلاد، قائلا إن هذا التغيير في "مصلحة الجميع".

وفي أولى كلماته بعد الإعلان الرسمي، قال إيزاك للموقع الرسمي لليفربول: "لدي شعور رائع. كانت رحلة طويلة للوصول إلى هنا. أنا سعيد جدا للتواجد ضمن هذا المشروع، هذا الفريق، هذا النادي، وكل ما يمثله، هو أمر أفتخر به وأتطلع اليه".

وذكرت تقارير صحفية أن اللاعب صاحب الـ25 عاما، سينضم إلى ليفربول بعقد يمتد 6 سنوات.

وأصبح إيزاك آخر صفقات ليفربول الجديدة، بعدما ضم الفريق مجموعة من اللاعبين أبرزهم الألماني فلوريان فيرتس بصفقة ضخمة أيضا، إلى جانب إيكيتيكي والهولندي جيريمي فريمبونغ والمجري ميلوش كيركز.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بـ9 نقاط من 3 انتصارات، على بورنموث ونيوكاسل وأرسنال.

في المقابل يحتل نيوكاسل المركز السابع عشر بعد تعادل سلبي مخيب مع ليدز يونايتد في المرحلة الثالثة، وقبلها خسارة أمام ليفربول وتعادل مع أستون فيلا.