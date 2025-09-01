أسطورة ريال مدريد يكشف طريقة رحيله الحزينة عبر "أغنية"

A + A -

لم يجتز سيرجيو راموس طريقة مغادرته ريال مدريد قبل 4 أعوام، إذ أصدر أغنية تتحدث عن الأحداث التي وقعت في عام 2021 والتي قال إنه "لم يرغب في الرحيل، لكن طُلِب منه الابتعاد".

وغادر سيرجيو راموس ريال مدريد في عام 2021 بعد 16 عاماً قضاها في صفوف الفريق، وذلك بعد الفشل في الوصول إلى اتفاق مع إدارة النادي، وأكمل مسيرته في باريس سان جيرمان وبعده إشبيلية قبل الاستقرار في مونتيري المكسيكي.

وأصدر راموس، أكثر لاعب مثل منتخب إسبانيا عبر التاريخ، أغنية جديدة قال فيها: هناك أشياء لم أخبركم بها وما زالت تؤلمني، لم أرغب قط في الرحيل، لكن طُلب مني الابتعاد. في إشارة واضحة إلى قصة رحيله عن ريال مدريد.

وخرج راموس في مؤتمر صحفي آنذاك باكياً بعد إعلان رحيله عن ريال مدريد، إذ قال: حانت واحدة من أصعب اللحظات في حياتي ولا تكون مستعدا أبدا لتقول وداعا لريال مدريد لكن أتت هذه اللحظة.

وواصل: الاختلاف الوحيد كان على العقد الذي قدمه النادي لمدة عام، وعندما قبلت العرض كان عاما واحدا مع تخفيض الراتب، ولكن كان للعقد تاريخ انتهاء

وخاض راموس 671 مباراة مع ريال مدريد وسجل 101 هدف تشمل التسجيل في نهائيين لدوري أبطال أوروبا في عامي 2014 و2016.