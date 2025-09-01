living cost indicators
"أسوأ مبارياته مع ليفربول".. صلاح يحصل على أقل تقييم أمام أرسنال

SEPTEMBER
2025
اعتبر موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي ما قدمه النجم المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول أمام أرسنال يوم الأحد "كأسوأ أداء" له منذ فترة طويلة للغاية، وذلك بعدما حصل على أقل تقييم بين لاعبي فريقه.

وسجل المجري دومينيك سوبوسلاي هدفاً رائعاً من ركلة حرة ليمنح فريقه الفوز على أرسنال ويستمر بطل الدوري الموسم الماضي بانطلاقته المثالية.

وانتقد موقع "فوتبول إنسايدر" أداء صلاح الذي حصل على تقييم قدره 4 من 10، قائلاً: قدم محمد صلاح واحدة من أسوأ مبارياته بقميص ليفربول، عجز عن التحكم بالكرة كعادته ولم يقدر على اللعب بطريقته المعتادة وهي الدخول إلى عمق الملعب.

واتفق موقع "غول" العالمي مع ما ساقه نظيره الإنجليزي وقال عن صلاح: عجز صلاح عن الخروج من ظل المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري، كان أداءً سيئاً من اللاعب الهداف الذي لم يجد نفسه بعد في هذا الموسم.

وبلغت نسبة التمريرات الصحيحة للنجم المصري 60%، ولم يسدد على المرمى، بينما فقد الكرة 15 مرة، وحاول المراوغة مرة واحدة فشل بها.

Skynews
