أمام وادي دجلة.. أول سقوط للزمالك في الموسم

1
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
مني الزمالك بهزيمته الأولى، بسقوطه أمام مضيفه وادي دجلة 2-1 في المرحلة الخامسة من الدوري المصري، الأحد، مما سمح للمصري البورسعيدي إزاحته عن الصدارة بعدما تغلب بدوره على كهرباء الإسماعيلية برباعية نظيفة.

وتقدم ناصر ماهر للزمالك في الدقيقة 10، وعادل النتيجة أحمد فاروق (60) قبل أن يسجل محمد الدياسطي هدف التقدم والانتصار لوادي دجلة (66).

وأكمل الزمالك المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 72، بعد طرد محمود حمدي "الونش" لحصوله على الإنذار الثاني، بينما لعب وادي دجلة بدوره بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 84 لطرد إبراهيم البهنسي.

وتجمد رصيد الفريق الأبيض عند 10 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف المتصدر الجديد المصري، بينما رفع وادي دجلة رصيده إلى 7 نقاط ليتقدم للمركز العاشر.

وفي المباريات الأخرى، تغلب مودرن سبورت على حرس الحدود بهدف نظيف، وتعادل سموحة وبتروجت من دون أهداف.

ويتوقف الدوري المصري لمدة أسبوعين بسبب النافذة الدولية، حيث تلتقي مصر مع إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

Skynews
{{article.title}}
