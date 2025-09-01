living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأغلى بتاريخ إنجلترا.. ليفربول يضم "النجم الذي طال انتظاره"

1
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توصل ناديا ليفربول ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيان إلى اتفاق بشأن انتقال ألكسندر إيزاك من الثاني إلى الأول، حسبما أفادت شبكة "سكاي سبورتس" ليل الأحد بالتوقيت المحلي.

ومن المقرر أن يدفع ليفربول 125 مليون جنيه إسترليني وفق الاتفاق، مما يجعل انتقال إيزاك الصفقة الأكبر في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.

وحسب تقارير صحفية بريطانية، يجري إيزاك الفحص الطبي في ليفربول صباح الإثنين، قبل إتمام انتقاله رسميا إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكثر الحديث عن الصفقة التي طال انتظارها مؤخرا، حيث سعى ليفربول بشتى الطرق لضم المهاجم السويدي صاحب الـ25 عاما.

وكان إيزاك انتقل إلى نيوكاسل قبل 3 سنوات قادما من ريال سوسيداد الإسباني مقابل 63 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي.

والسبت أتم نيوكاسل تعاقده مع المهاجم الألماني نيك فولتيماده قادما من شتوتغارت، مما أعطى إشارة على رحيل وشيك لإيزاك.

وقبيل رحيله، قال المدير الفني لنيوكاسل إيدي هاو عن إيزاك: "تعاقده ممتد معنا ولا بد من البحث عن طريقة لعودته إلى صفوفنا، وأتمنى ضم صفقة جديدة قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout