فوز لبنان على الهند في سلة آسيا تحت 16 سنة

استهل منتخب لبنان للذكور(تحت 16 سنة) بكرة السلة مبارياته في مسابقة كأس آسيا التي تقام في مجمع "بوبانت أوخا سبورت" بمنغوليا بفوز كبير على نظيره الهندي بفارق 22 نقطة 95 - 73، في المباراة التي اجريت بينهما قبل ظهر اليوم الاحد ضمن المجموعة الأولى.

ونجح "منتخب الأرز" في توسيع الفارق بشكل كبير في الشوط الرابع بعدما دانت له السيطرة .

تشارك في البطولة القارية 16 دولة قُسّمت الى 4 مجموعات.

وستتأهل المنتخبات الأربعة التي تبلغ الدور نصف النهائي الى نهائيات كأس العالم.

ويلتقي لبنان مع البحرين التاسعة صباح الاثنين 1 ايلول، على ان يختتم مبارياته في الدور الأول بلقاء أوستراليا السادسة والنصف صباح الثلاثاء.