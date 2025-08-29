living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نجم ينصح لامين يامال: احذر.. لا تسافر مع امرأة تكبرك سناً

29
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نصح النجم الأميركي السابق فريدي أدو، لامين يامال لاعب برشلونة ، بعدم تكرار الأخطاء التي وقع فيها سابقاً وأدت إلى إنهاء مسيرته، ناصحاً اللاعب الإسباني بعدم السفر مع سيدة أكبر منه عدا والدته.

وظهر أدو كأحد أهم اللاعبين المراهقين في العالم في منتصف العقد الأول من القرن الحالي ولقب بـ"بيليه الجديد" بعدما وقع مع دي سي يونايتد الأميركي بعمر 14 عاماً ومثل منتخب أميركا بعدها بعامين، لكن مسيرته تراجعت بشكل ملحوظ ليعتزل عام 2021 بعمر 32 عاماً عقب انتقاله بين عدد من الأندية في البرتغال وفرنسا واليونان وتركيا والبرازيل وصربيا والسويد.

وقال أدو في تصريح لجريدة "ماركا" الإسبانية: أنصح لامين يامال بالابتعاد عن كل ما يشتت تركيزه عن كرة القدم، أنا أعرف ما أتحدث عنه.

وأصبح لامين يامال محط أنظار الصحافة في العالم بعد حفل عيد ميلاده الثامن عشر في الشهر الماضي والذي شهد استعانته بأقزام للترفيه عن الحضور كما ارتبط بعلاقة عاطفية مع المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول التي تكبره بست أعوام.

وواصل أدو: ما يعيشه يامال أمر صعب للغاية، لا يمكن أن يعيش حياته كشاب عادي، أقول ذلك وأنا أتابع كل شيء عنه من أميركا، مع العلم أن كرة القدم ليست الرياضة الأولى في بلدي.

وأتبع اللاعب الذي خاض 17 مباراة مع منتخب أميركا: رأيت في الصحف أنه كان في إجازة مع امرأة أكبر منه، وكذلك خرج مع أخرى أكبر منه كذلك وأصبح الجميع يتحدث عن هذا، نصيحتي له "إن ذهبت في إجازة مع امرأة أكبر منك، احرص على أن تكون والدتك فقط" لأن في هذه المرحلة الناس سيتحدثون وسيتشتت تركيزك.

وختم أدو: عندما كنت صغيراً ارتكبت الكثير من الأخطاء، التقيت ببعض الأصدقاء وأحدهم أخذ لي صورة في حفلة ثم أصبحت محور نقاش مهم، جعلتني لا أركز على كرة القدم وأقضي وقتي مع الأصدقاء فقط.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout