قرعة ملتهبة.. عمالقة أوروبا وجها لوجه في دوري الأبطال

29
AUGUST
2025
أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا، التي أجريت الخميس، عن موجهات نارية في مرحلة الدوري، حيث سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي برشلونة الإسباني، ويصطدم ريال مدريد الإسباني بليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

ووفقا للقرعة التي أجريت في إمارة موناكو، يواجه سان جيرمان بقيادة المدرب لويس إنريكي أيضا بالإضافة إلى برشلونة كلا من توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيين، إلى جانب أتلانتا الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني في مرحلة الدوري، والتي استحدثها المنظمون الموسم الماضي.

وستتجدد المنافسة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، كما سيحل الفريق الإسباني ضيفا على ليفربول في مباراة ستكون بمثابة عودة لترينت ألكسندر-أرنولد إلى ملعب أنفيلد الذي رحل عنه بعد انتهاء عقده في نهاية الموسم.

 

كما سيلعب ريال مدريد أمام يوفنتوس على أرضه، وسيواجه ليفربول أيضا إنتر ميلان، وأتليتيكو مدريد وآينتراخت فرانكفورت، في حين يلعب بايرن أيضا أمام تشيلسي وأرسنال.

ويستضيف إنتر ميلان وصيف بطل العام الماضي ليفربول وأرسنال، بينما يحل ضيفا على بروسيا دورتموند وأتليتيكو مدريد.

 

ويستضيف برشلونة، بطل الدوري الإسباني والذي وصل إلى قبل نهائي العام الماضي، فريق باريس سان جيرمان، في حين يلعب خارج أرضه ضد تشيلسي ونيوكاسل.

 

ويلعب أرسنال، الذي وصل أيضا إلى قبل النهائي الموسم الماضي، أيضا ضد أتليتيكو مدريد وكلوب بروج.

 

Skynews
