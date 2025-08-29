living cost indicators
سلوت عن قرعة ليفربول بدوري أبطال أوروبا: كنا نعرف ما ينتظرنا

29
AUGUST
2025
كشف المدير الفني لليفربول أرني سلوت عن انطباعاته، تجاه نتائج قرعة فريقه في دوري أبطال أوروبا التي أجريت مساء الخميس.

وسيكون بطل الدوري الإنجليزي في مواجهة ضد 8 منافسين بالمرحلة الأولى، حيث يستضيف ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وأيندهوفن الهولندي، وكاراباخ الأذربيجاني، ويخرج لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي، وأينتراخت فرانكفورت الألماني ومارسيليا الفرنسي وغلطة سراي التركي.

وعقب القرعة التي أجريت في موناكو، علق سلوت عبر الموقع الرسمي لليفربول قائلا: "أعتقد أن أول شيء يمكن قوله هو ما قلته الموسم الماضي: إنها قرعة قوية، لكننا نعرف أن هذا ما كان سيحدث لأنها بطولة دوري أبطال أوروبا، خاصة مع الشكل الجديد للمسابقة، فلن تكون ثمة قرعة سهلة".

وتابع: "لكن من الواضح أيضا أنها قرعة مثيرة، وهناك مباريات كبرى بالانتظار سواء على ملعبنا أو خارجه".

وأضاف المدرب الهولندي: "أن نستقبل ريال مدريد مجددا في أنفيلد أمر مميز، فلقاء الموسم الماضي لا ينسى، وأنا أتوقع أن يكون اللقاء المقبل كذلك. الشيء المؤكد أن العالم كله سيتطلع لرؤية هذه المواجهة".

وأوضح أيضا: "بشكل شخصي سيكون من الرائع أن أواجه فريقا هولنديا وهو أيندهوفن. إنه بطل الدوري عامين متتاليين، والأمر نفسه ينطبق على غلطة سراي الذي فاز بـ3 ألقاب متتالية في الدوري التركي، وكذلك كاراباخ بطل أذربيجان".

وأضاف: "أيضا مواجهة فرق من فئة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد وفرانفكورت ومارسيليا تبرز قوة هذه المسابقة".

وواصل مدرب ليفربول: "لن تكون هناك أي مباراة سهلة بالنسبة لنا. هذا أمر واضح لكنني واثق من أن جماهير الفريق ستحرص على دعمنا في المواجهات سواء داخل ملعبنا أو خارجه، لأن جميع المباريات ستلعب وسط أجواء جماهيرية رائعة".

وقال سلوت: "الجماهير ستستمتع للغاية بأجندة مزدحمة ما بين مواجهات محلية وأوروبية، لكننا سنكون جاهزين أيضا للتحديات المنتظرة".

Skynews
