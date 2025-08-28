قرعة «الأبطال».. مواجهات نارية بين كبار القارة الأوروبية

A + A -

- صعبة لـ «الليفر» متوازنة لـ «الإنتر»

يلعب باريس سان جرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد بايرن ميونيخ وبرشلونة في مرحلة الدوري بينما سيواجه ريال مدريد الفائز باللقب 15 مرة عملاقي الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي وليفربول بموجب القرعة التي أجريت اليوم الخميس.

ويواجه سان جيرمان بقيادة المدرب لويس إنريكي أيضا توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد الإنكليزيين إلى جانب أتلانتا الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني في مرحلة الدوري والتي استحدثها المنظمون الموسم الماضي.

وستتجدد المنافسة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، كما سيحل الفريق الإسباني ضيفا على ليفربول في مباراة ستكون بمثابة عودة لترينت ألكسندر-أرنولد إلى ملعب أنفيلد الذي رحل عنه بعد انتهاء عقده في نهاية الموسم. كما سيواجه ريال مدريد يوفنتوس على أرضه.وسيواجه ليفربول أيضا إنتر ميلان، وأتليتيكو مدريد وآينتراخت فرانكفورت.

في حين يلعب بايرن أيضا أمام تشيلسي وأرسنال.ويستضيف إنتر ميلان وصيف بطل العام الماضي ليفربول وأرسنال بينما يحل ضيفا على بروسيا دورتموند وأتليتيكو مدريد.ويستضيف برشلونة، بطل الدوري الإسباني والذي وصل إلى قبل نهائي العام الماضي، فريق باريس سان جيرمان، في حين يلعب خارج أرضه ضد تشيلسي ونيوكاسل.

ويلعب أرسنال، الذي وصل أيضا إلى قبل النهائي الموسم الماضي، أيضا ضد أتليتيكو مدريد وكلوب بروج.



جميع مباريات الأندية الـ36:

المستوى الأول: ريال مدريد (إسبانيا)، مانشستر سيتي (إنكلترا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، ليفربول (إنكلترا)، باريس سان جرمان (فرنسا- حامل اللقب)، إنتر (إيطاليا)، تشلسي (إنكلترا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، برشلونة (إسبانيا)المستوى الثاني: أرسنال (إنكلترا)، باير ليفركوزن (ألمانيا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، أتالانتا (إيطاليا)،)، يوفنتوس (إيطاليا)، أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)، كلوب بروج (بلجيكا)المستوى الثالث: توتنهام (انكلترا - بطل يوروبا ليغ)، أياكس امستردام (هولندا)، أيندهوفن (هولندا)، نابولي (إيطاليا)، سبورتينغ (البرتغال)، أولمبياكوس (اليونان)، سلافيا براغ (تشيكيا)، بودو غليمت (النروج)، مرسيليا (فرنسا)المستوى الرابع: موناكو (فرنسا)، بافوس (قبرص)، كايرات (كازاخستان)، غلطة سراي (تركيا)، أونيون سان جيلواز (بلجيكا)، أتلتيك بلباو (إسبانيا)، نيوكاسل يونايتد (إنكلترا)المستوى الأول

بايرن ميونيخ: تشلسي، باريس سان جرمان، كلوب بروج، أرسنال، سبورتنغ، أيندهوفن، أونيون سان جيلواز، بافوستشلسي: بايرن ميونيخ، برشلونة، بنفيكا، أتالانتا، أياكس، نابولي، بافوس، قره باغريال مدريد: مانشستر سيتي، ليفربول، يوفنتوس، بنفيكا، مرسيليا، أولمبياكوس، موناكو، كايراتإنتر ميلان: ليفربول، بوروسيا دورتموند، أرسنال، أتلتيكو مدريد، سلافيا براغ، أياكس، كايرات، أونيون سان جيلوازبوروسيا دورتموند: إنتر ميلان، مانشستر سيتي، فياريال، يوفنتوس، بودو غليمت، توتنهام، أتلتيك بلباو، كوبنهاغنليفربول: ريال مدريد، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، أينتراخت فرانكفورت، أيندهوفن، مرسيليا، قره باغ، غلطة سرايبرشلونة: تشلسي، باريس سان جرمان، أينتراخت فرانكفورت، كلوب بروج، أولمبياكوس، سلافيا براغ، كوبنهاغن، نيوكاسل يونايتدباريس سان جرمان: بايرن ميونيخ، برشلونة، أتالانتا، باير ليفركوزن، توتنهام، سبورتينغ، نيوكاسل يونايتد، أتلتيك بلباومانشستر سيتي: بوروسيا دورتموند، ريال مدريد، باير ليفركوزن، فياريال، نابولي، بودو غليمت، غلطة سراي، موناكوالمستوى الثاني

أرسنال: بايرن ميونيخ، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، كلوب بروج، أولمبياكوس، سلافيا براغ، كايرات، أتلتيك بلباوباير ليفركوزن: باريس سان جرمان، مانشستر سيتي، فياريال، بنفيكا، أيندهوفن، أولمبياكوس، نيوكاسل يونايتد، كوبنهاغنأتلتيكو مدريد: إنتر ميلان، ليفربول، أينتراخت فرانكفورت، أرسنال، بودو غليمت، أيندهوفن، أونيون سان سان جيلواز، غلطة سرايبنفيكا: ريال مدريد، تشلسي، باير ليفركوزن، يوفنتوس، نابولي، أياكس، قره باغ، نيوكاسل يونايتدأتالانتا: تشلسي، باريس سان جرمان، كلوب بروج، أينتراخت فرانكفورت، سلافيا براغ، مرسيليا، أتلتيك بلباو، أونيون سان جيلوازفياريال: مانشستر سيتي، بوروسيا دورتموند، يوفنتوس، باير ليفركوزن، أياكس، توتنهام، كوبنهاغن، بافوسيوفنتوس: بوروسيا دورتموند، ريال مدريد، بنفيكا، فياريال، سبورتينغ، بودو غليمت، بافوس، موناكوأينتراخت فرانكفورت: ليفربول، برشلونة، أتالانتا، أتلتيكو مدريد، توتنهام، نابولي، غلطة سراي، قره باغكلوب بروج: برشلونة، بايرن ميونيخ، أرسنال، أتالانتا، مرسيليا، سبورتينغ، موناكو، كايراتالمستوى الثالث

توتنهام: بوروسيا دورتموند، باريس سان جرمان، فياريال، أينتراخت فرانكفورت، سلافيا براغ، بودو غليمت، كوبنهاغن، موناكوأيندهوفن: بايرن ميونيخ، ليفربول، أتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن، نابولي، أولمبياكوس، أونيون سان جيلواز، نيوكاسل يونايتدأياكس: إنتر ميلان، تشلسي، بنفيكا، فياريال، أولمبياكوس، مرسيليا، غلطة سراي، قره باغنابولي: تشلسي، مانشستر سيتي، أينتراخت فرانكفورت، بنفيكا، سبورتينغ، أيندهوفن، قره باغ، كوبنهاغنسبورتينغ: باريس سان جرمان، بايرن ميونيخ، كلوب بروج، يوفنتوس، مرسيليا، نابولي، كايرات، أتلتيك بلباوأولمبياكوس: ريال مدريد، برشلونة، باير ليفركوزن، أرسنال، أيندهوفن، أياكس، بافوس، كايراتسلافيا براغ: برشلونة، إنتر ميلان، أرسنال، أتالانتا، بودو غليمت، توتنهام، أتلتيك بلباو، بافوسبودو غليمت: مانشستر سيتي، بوروسيا دورتموند، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، توتنهام، سلافيا براغ، موناكو، غلطة سرايمرسيليا: ليفربول، ريال مدريد، أتالانتا، كلوب بروج، أياكس، سبورتينغ، نيوكاسل يونايتد، أونيون سان جيلوازالمستوى الرابع

كوبنهاغن: بوروسيا دورتموند، برشلونة، باير ليفركوزن، فياريال، نابولي، توتنهام، كايرات، قره باغموناكو: مانشستر سيتي، ريال مدريد، يوفنتوس، كلوب بروج، توتنهام، بودو غليمت، غلطة سراي، بافوسغلطة سراي: ليفربول، مانشستر سيتي، أتلتيكو مدريد، أينتراخت فرانكفورت، بودوغليمت، أياكس، أونيون سان جيلواز، موناكوأونيون سان جيلواز: إنتر ميلان، بايرن ميونيخ، أتالانتا، أتلتيكو مدريد، مرسيليا، أيندهوفن، نيوكاسل يونايتد، غلطة سرايقره باغ: تشلسي، ليفربول، أينتراخت فرانكفورت، بنفيكا، أياكس، نابولي، كوبنهاغن، أتلتيك بلباوأتلتيك بلباو: باريس سان جرمان، بوروسيا دورتموند، أرسنال، أتالانتا، سبورتينغ، سلافيا براغ، قره باغ، نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتد: برشلونة، باريس سان جرمان، بنفيكا، باير ليفركوزن، أيندهوفن، مرسيليا، أتلتيك بلباو، أونيون سان جيلوازبافوس: بايرن ميونيخ، تشلسي، فياريال، يوفنتوس، سلافيا براغ، أولمبياكوس، موناكو، كايراتكايرات: ريال مدريد، إنتر ميلان، كلوب بروج، أرسنال، أولمبياكوس، سبورتينغ، بافوس، كوبنهاغن