فرنسا تستدعي مهاجما "جزائري الأصل" لتصفيات المونديال

28
AUGUST
2025
استدعى مدرب فرنسا ديدييه ديشان الأربعاء، مهاجم موناكو الجزائري الأصل ماغنيس أكليوش، إلى صفوف المنتخب للمرة الأولى، لخوض المباراتين ضد أوكرانيا وآيسلندا الشهر المقبل في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وتواجد لاعب الوسط أدريان رابيو ضمن التشكيلة، وذلك رغم استبعاده من ناديه مرسيليا بسبب اشتباكه مع أحد زملائه.

في المقابل، لم تضم التشكيلة مهاجم ليفربول الجديد هوغو إيكيتيكيه، المنتقل إليه بصفقة ضخمة من أينتراخت فرانكفورت الألماني، رغم بدايته الجيدة في صفوفه وتسجيله 3 أهداف في 3 مباريات حتى الآن هذا الموسم.

وتلعب فرنسا مع أوكرانيا في فروكلاف (بولندا) في 5 سبتمبر وتستضيف آيسلندا على ملعب "بارك دي برانس" في باريس في 9 منه.

وضمت التشكيلة الفرنسية كلا من لوكا شوفالييه (باريس سان جرمان)، مايك مينيان (ميلان الإيطالي)، بريس سامبا (رين)، لحراسة المرمى.

وفي الدفاع إبراهيما كوناتيه (ليفربول الإنجليزي)، دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني)، ويليام صليبا (أرسنال الإنجليزي)، جول كونديه (برشلونة الإسباني)، لوكا دينيي (أستون فيلا الإنجليزي)، تيو هرنانديز (الهلال السعودي)، لوكا هرنانديز (سان جيرمان)، مالو غوستو (تشلسي الإنجليزي).

واستدعى مدرب الديوك، لخط الوسط مانو كوني (روما الإيطالي)، أدريان رابيو (مرسيليا)، أوريليان تشواميني (ريال مدريد الإسباني)، ديزيريه دويه (باريس سان جيرمان)، كيفرين تورام (يوفنتوس الإيطالي).

أما الهجوم فتكون من برادلي باركولا، عثمان ديمبيليه (سان جيرمان)، كيليان مبابي (ريال مدريد الإسباني)، مايكل أوليسيه (بايرن ميونيخ الالماني)، ماركوس تورام (إنتر الايطالي)، ريان شرقي (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ماغنيس أكليوش (موناكو).

Skynews
{{article.title}}
