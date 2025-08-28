قنبلة.. فريق من الدرجة الرابعة يقصي مانشستر يونايتد من الكأس

A + A -

تعرض مانشستر يونايتد لخروج مذل من الدور الثاني لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، بخسارته أمام غريمسبي من الدرجة الرابعة بركلات الترجيح 12-11، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، الأربعاء.

وتقدم غريمسبي بهدفين نظيفين بعد مرور 15 دقيقة فقط من عمر اللقاء، عبر تشارلز فيرنام وتايريل وارين.

لكن يونايتد صارع من أجل العودة وتمكن من تقليص النتيجة عبر وافده الجديد الكاميروني براين مبومو (75)، قبل أن يعادل هاري ماغواير النتيجة في الرمق الأخير (89).

إلا أن مبومو أضاع ركلة حاسمة، ليتعرض يونايتد لخسارة جديدة في بداية الموسم الجاري، مما يزيد من الضغوط على كاهل المدرب البرتغالي روبن أموريم.

وفشل يونايتد في تحقيق أي فوز في الدوري الإنجليزي بعد مرحلتين، بعدما انقاد إلى تعادل مخيب أمام مضيفه فولهام 1-1، الأحد، عقب خسارته في المرحلة الأولى على يد أرسنال.

وفي اللقاءات الأخرى، تأهل إيفرتون على حساب مانسفيلد تاون من الدرجة الثالثة بالفوز عليه بهدفين نظيفين، ولحق به فولهام بتخطيه بريستول سيتي من الدرجة الثانية بالنتيجة ذاتها.

وبلغ برايتون أيضا الدور عينه، بفوزه الكاسح على أوكسفورد يونايتد من الدرجة الثانية بسداسية نظيفة.