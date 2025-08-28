السومة يعود إلى الدوري السعودي عبر بوابة الحزم

A + A -

أعلن نادي الحزم السعودي، الأربعاء، تعاقده رسميا مع النجم السوري عمر السومة، وذلك قبل ساعات من انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن للمحترفين.

وكان السومة غادر الدوري السعودي بعد نهاية الموسم المنقضي، الذي دافع فيه عن قميص العروبة، حيث انتقل إلى الوداد البيضاوي المغربي الذي خاض معه مباراتين في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة.

وتعد هذه هي التجربة الثالثة للسومة في دوري المحترفين السعودي، إذ سبق له اللعب للأهلي، الذي حقق معه ألقابا وأرقاما قياسية تاريخية، بينما حط الرحال الموسم الماضي في تجربة قصيرة مع العروبة.

يذكر أن السومة هو الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي برصيد 154 هدفا.