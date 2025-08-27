قرار صارم بعد تصرف "الأب".. منع عائلة بيلنغهام من دخول غرف الملابس

A + A -

كشفت تقارير صحافية بريطانية أن مارك بيلنغهام، والد جود بيلنغهام لاعب ريال مدريد وجوب لاعب بوروسيا دورتموند، سيتم منعه وزوجته من دخول غرفة ملابس الفريق الألماني بعد أن حاولا مواجهة مدرب الفريق بسبب استبدال اللاعب الشاب.

وتم استبدال جوب بين شوطي مباراة بوروسيا دورتموند أمام سانت باولي، وهو ما أغضب والد بيلنغهام.

لم يُعلق المدير الإداري لدورتموند، لارس ريكين، على طبيعة المناقشة عندما سُئل يوم الأحد، لكنه صرّح لقناة سكاي التلفزيونية بأنه ستكون هناك عواقب.

قال ريكين، الذي أعلن أن اللاعبين والمدربين والمسؤولين فقط هم من سيُسمح لهم بدخول غرف تبديل الملابس في المستقبل: "لم أكن حاضرًا خلال المناقشة. سنضمن عدم إثارة ضجة مرة أخرى بالتعليق على مثل هذه الأمور".

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" أن بوروسيا دورتموند شدد إجراءات غرف الملابس بمنع جميع أفراد عائلة بيلنغهام من دخول الغرفة بعد الواقعة.

وذكرت التقارير أن والدي بيلنغهام، مارك ودينيس، زادا من حدة التوتر، حيث غادرا الملعب غير راضين بعد رؤية ابنهما يُستبدل بين شوطي المباراة في أول ظهور له في الدوري الألماني، وانتظرا في النفق بعد نهاية المباراة لمواجهة إدارة دورتموند بشأن الأمر.

وبحسب قناة "سكاي سبورت"، أجرى مارك، الذي يعمل أيضًا مستشارًا لابنه، نقاشًا مع سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند وأعرب عن إحباطه من الاستبدال والأداء العام للفريق.

وأضافت صحيفة بيلد أن مارك بيلنغهام سعى للقاء المدرب نيكو كوفاتش مباشرةً، كما لاحظ بعض لاعبي دورتموند مدى انفعاله.

على عكس شقيقه الأكبر جود، عانى جوب بيلنغهام من بداية مخيبة للآمال في الدوري الألماني بعدما فرط فريقه في تقدمه ليتعادل 3-3 مع سانت باولي.

وفي أول ظهور له بالدوري الألماني مع النادي عام 2020، صنع جود هدفًا في فوز دورتموند على مونشنغلادباخ بنتيجة 3-0، وانتقل اللاعب إلى ريال مدريد عام 2023.