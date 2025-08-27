living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قرار صارم بعد تصرف "الأب".. منع عائلة بيلنغهام من دخول غرف الملابس

27
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت تقارير صحافية بريطانية أن مارك بيلنغهام، والد جود بيلنغهام لاعب ريال مدريد وجوب لاعب بوروسيا دورتموند، سيتم منعه وزوجته من دخول غرفة ملابس الفريق الألماني بعد أن حاولا مواجهة مدرب الفريق بسبب استبدال اللاعب الشاب.

وتم استبدال جوب بين شوطي مباراة بوروسيا دورتموند أمام سانت باولي، وهو ما أغضب والد بيلنغهام.

لم يُعلق المدير الإداري لدورتموند، لارس ريكين، على طبيعة المناقشة عندما سُئل يوم الأحد، لكنه صرّح لقناة سكاي التلفزيونية بأنه ستكون هناك عواقب.

قال ريكين، الذي أعلن أن اللاعبين والمدربين والمسؤولين فقط هم من سيُسمح لهم بدخول غرف تبديل الملابس في المستقبل: "لم أكن حاضرًا خلال المناقشة. سنضمن عدم إثارة ضجة مرة أخرى بالتعليق على مثل هذه الأمور".

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" أن بوروسيا دورتموند شدد إجراءات غرف الملابس بمنع جميع أفراد عائلة بيلنغهام من دخول الغرفة بعد الواقعة.

وذكرت التقارير أن والدي بيلنغهام، مارك ودينيس، زادا من حدة التوتر، حيث غادرا الملعب غير راضين بعد رؤية ابنهما يُستبدل بين شوطي المباراة في أول ظهور له في الدوري الألماني، وانتظرا في النفق بعد نهاية المباراة لمواجهة إدارة دورتموند بشأن الأمر.

وبحسب قناة "سكاي سبورت"، أجرى مارك، الذي يعمل أيضًا مستشارًا لابنه، نقاشًا مع سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند وأعرب عن إحباطه من الاستبدال والأداء العام للفريق.

وأضافت صحيفة بيلد أن مارك بيلنغهام سعى للقاء المدرب نيكو كوفاتش مباشرةً، كما لاحظ بعض لاعبي دورتموند مدى انفعاله.

على عكس شقيقه الأكبر جود، عانى جوب بيلنغهام من بداية مخيبة للآمال في الدوري الألماني بعدما فرط فريقه في تقدمه ليتعادل 3-3 مع سانت باولي.

وفي أول ظهور له بالدوري الألماني مع النادي عام 2020، صنع جود هدفًا في فوز دورتموند على مونشنغلادباخ بنتيجة 3-0، وانتقل اللاعب إلى ريال مدريد عام 2023.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout