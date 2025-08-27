أجمل لاعبة في العالم تنتقل بشكل مفاجئ إلى أميركا

A + A -

أعلن نادي بروكلين، الناشط في الدوري الأميركي لكرة السيدات، تعاقده مع المهاجمة الكرواتية آنا ماريا ماركوفيتش، في خطوة وصفتها وسائل الإعلام بالمفاجئة.

ووافقت اللاعبة البالغة من العمر 25 عاما، والتي أطلق عليها المشجعون ووسائل الإعلام "أجمل لاعبة كرة قدم في العالم"، على الشروط مع النادي الذي بدأ للتو في لعب موسمه الثاني بدوري الدرجة الأولى الأميركي.

وأعلن النادي توقيعه مع آنا ماريا وكذلك شقيقتها كيكي قبل بداية الموسم.

وقالت ماركوفيتش: التوقيع مع نادي بروكلين لكرة القدم هو خطوة مثيرة بالنسبة لي، لقد لعبت في أماكن لا تصدق، لكن يمكنني بالفعل أن أشعر بالطاقة حول هذا النادي والمدينة، مشاركة هذه التجربة مع أختي تجعلها أكثر خصوصية، وكلانا هنا لإحداث التأثير.

آنا، المولودة في سبليت الكرواتية ولكنها نشأت في سويسرا، لعبت في عدة فرق قبل انتقالها إلى الدوري الأميركي، إذ مثلت أندية إف سي زيورخ وغراسهوبرز في سويسرا قبل انتقالها إلى إس سي براغا البرتغالي.

وكانت قد انتقلت للعب في البرتغال من أجل أن تكون قريبة من صديقها توماس ريبيرو، لاعب كرة القدم البرتغالي، إلى أنها أعلنت لاحقا إنها تعاقدها مع براغا بسبب انتقال شريكها إلى فريق آخر.

خاضت آنا 25 مباراة دولية بقميص منتخب كرواتيا، وشاركت في النسخة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية للسيدات 2025.