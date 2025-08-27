living cost indicators
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
تركيا تبحث عن سباح روسي فقد في مضيق البوسفور

27
AUGUST
2025
ذكرت وسائل إعلام رسمية تركية أن قوارب خفر السواحل والشرطة البحرية في إسطنبول أطلقت، يوم الاثنين، عملية بحث عن سباح روسي فقد خلال مشاركته في سباق عبر مضيق البوسفور، الأحد.

وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إن السباح الروسي نيكولاي سفيتشكينوف لم يتمكن من إكمال السباق الذي يقام سنويا لمسافة 6.5 كيلومتر (4 أميال) من الشاطئ الآسيوي لإسطنبول إلى الجانب الأوروبي.

وشارك أكثر من 2800 سباح من 81 دولة، صباح الأحد، في السباق الذي يعد واحدا من أبرز سباقات السباحة في المياه المفتوحة في العالم.

ويواجه السباحون تيارات مائية قوية وأمواجا شديدة أثناء عبور المضيق، الذي يربط البحر الأسود ببحر مرمرة ويقسم أكبر مدينة في تركيا. وتم إغلاق المضيق أمام حركة الملاحة البحرية خلال السباق، الذي تنظمه اللجنة الأولمبية الوطنية التركية.

وقالت شركة "سويم تريك"، التي تتيح المشاركة في السباق، عبر موقعها الإلكتروني، إن ظروف السباق صعبة، مضيفة أن "الخبرة في السباحة في جميع ظروف البحر أمر ضروري".

Skynews
