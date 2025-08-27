تركيا تبحث عن سباح روسي فقد في مضيق البوسفور

A + A -

ذكرت وسائل إعلام رسمية تركية أن قوارب خفر السواحل والشرطة البحرية في إسطنبول أطلقت، يوم الاثنين، عملية بحث عن سباح روسي فقد خلال مشاركته في سباق عبر مضيق البوسفور، الأحد.

وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إن السباح الروسي نيكولاي سفيتشكينوف لم يتمكن من إكمال السباق الذي يقام سنويا لمسافة 6.5 كيلومتر (4 أميال) من الشاطئ الآسيوي لإسطنبول إلى الجانب الأوروبي.

وشارك أكثر من 2800 سباح من 81 دولة، صباح الأحد، في السباق الذي يعد واحدا من أبرز سباقات السباحة في المياه المفتوحة في العالم.

ويواجه السباحون تيارات مائية قوية وأمواجا شديدة أثناء عبور المضيق، الذي يربط البحر الأسود ببحر مرمرة ويقسم أكبر مدينة في تركيا. وتم إغلاق المضيق أمام حركة الملاحة البحرية خلال السباق، الذي تنظمه اللجنة الأولمبية الوطنية التركية.

وقالت شركة "سويم تريك"، التي تتيح المشاركة في السباق، عبر موقعها الإلكتروني، إن ظروف السباق صعبة، مضيفة أن "الخبرة في السباحة في جميع ظروف البحر أمر ضروري".