تشلسي يرصد 50 مليون يورو لخطف نجم برشلونة الشاب

27
AUGUST
2025
قدم تشلسي عرضا رسميا لبرشلونة من أجل ضم لاعب الوسط الشاب فيرمين لوبيز، وذلك قبل أيام من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن تشلسي قدم عرضا، للتعاقد مع الدولي الإسباني، بقيمة 50 مليون يورو.

وأشارت "سبورت" إلى أن المدير الرياضي للنادي الكتالوني، ديكو، يدرس تفاصيل العرض المقدم من "البلوز".

كما يدرك فيرمين أن فرص الانضمام إلى "ستامفورد بريدج"، في هذا الصيف مطروحة على الطاولة.

وتصطدم مصالح المدرب هانسي فليك، الذي لا يريد التخلي عن أي لاعب، مع احتياجات النادي الذي يسعى لعقد صفقة كبيرة من أجل تحقيق شروط اللعب المالي النظيف، في وقت أبدى فيه اللاعبون رغبتهم في البقاء مع النادي الكتالوني.

ويرى "البلوغرانا" أن بيع فيرمين مقابل هذا المبلغ سيساهم في حل جميع المشاكل المالية للنادي مؤقتا، إلى جانب تسجيل بعض الصفقات الجديدة مثل فويتشيك تشيزني، وجيرارد مارتن، وروني باردجي.

 

وأشارت "سبورت" إلى أن فيرمان لم يشارك في مباراة ليفانتي وشوهد هانز فليك، الذي لا يرغب في رحيله، وهو يتحدث معه لطمأنته.

 

ولكن قرار قبول العرض، أو رفضه يرجع إلى فيرمين، الذي يعتبر برشلونة "نادي حياته"، فإما أن يختار البقاء ويحاول فرض اسمه كلاعب أساسي في خط الوسط الهجومي، أو يخوض تحديا جديدا مع تشيلسي في "البريميرليغ".

Skynews
