الزمالك يتخطى فاركو وينفرد بقمة الدوري المصري

27
AUGUST
2025
تغلب الزمالك على ضيفه فاركو بهدف نظيف، في مباراة الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري، الثلاثاء، على ستاد السلام في القاهرة.

سجل الأنغولي شيكو بانزا هدف المباراة الوحيد للزمالك (48)، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 10 نقاط وينفرد بقمة ترتيب الدوري، بينما واصل فاركو احتلال المركز الحادي والعشرين الأخير بنقطة وحيدة.

ولعب فاركو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 62، بعد طرد لاعبه السنغالي باباكار ندياي لحصوله على الإنذار الثاني.

بدأ الزمالك المباراة بقوة، وواصل الضغط مع بداية الشوط الثاني، وتقدم في الدقيقة 48 عبر بانزا الذي استغل خطأ دفاع فاركو في تشتيت عرضية البرازيلي خوان ألفينا.

وعلى ستاد السويس الجديد، تعادل المصري مع مضيفه حرس الحدود بهدف لكل منهما، ليفقد المصري قمة الترتيب لصالح الزمالك.

وتقدم التونسي منذر طمين (18) للمصري، وتعادل محمد أشرف "روقا" من ركلة جزاء لحرس الحدود (90+2)، ليرتفع رصيد المصري إلى 8 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الزمالك المتصدر، بينما ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 5 نقاط في المركز الثامن.

Skynews
