استبعاد نيمار ونجوم ريال مدريد من قائمة البرازيل

سيغيب نيمار عن آخر مباراتين للبرازيل في تصفيات كأس العالم ضد تشيلي وبوليفيا، الأسبوع المقبل، مما يمدد غيابه عن المنتخب لما يقرب من عامين، كما استبعد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي جميع لاعبي ريال مدريد البرازيليين.

واستبعد أنشيلوتي من تشكيلته التي ضمت 23 لاعبًا، نيمار، بسبب إصابة طفيفة في عضلة الساق تعرض لها الأسبوع الماضي مع سانتوس.

ولم يرتدِ مهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان والهلال السابق قميص البرازيل منذ أكتوبر 2023، عندما تعرض لإصابات خطيرة في أربطة الركبة أعاقت محاولات عودته.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: تعرض نيمار لإصابة طفيفة الأسبوع الماضي. ستكون هذه آخر مباراتين في التصفيات، وستكون مباراة صعبة للغاية، لذلك نحتاج إلى لاعبين في أفضل حالاتهم حتى نتمكن من الأداء على أعلى مستوى.

المدرب الإيطالي، الذي سبق أن أعرب عن التزامه بتجهيز نيمار لكأس العالم 2026، فضّل توخي الحذر بشأن ضم اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا.

وأضاف أنشيلوتي: لسنا بحاجة لتقييم نيمار، فنحن جميعًا نعرف من هو وما هي قدراته. نحتاجه في قمة لياقته البدنية ليتمكن من مساعدة المنتخب الوطني بالطريقة التي نعرفها جميعًا.

كما شهدت القائمة غياب فينيسيوس جونيور ورودريغو وإيدير ميليتاو وإندريك رباعي ريال مدريد.

وجاءت قائمة البرازيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول)، بينتو (النصر)، هوغو سوزا (كورينثيانز).

الدفاع: أليكساندرو ريبيرو (ليل)، أليكس ساندرو (فلامنغو)، كايو هنريكي (موناكو)، دوغلاس سانتوس (زينيت)، فابريسيو برونو (كروزيرو)، غابرييل ماغالهايس (أرسنال)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، فاندرسون (موناكو)، ويسلي (روما).

خط الوسط: أندريه سانتوس (تشيلسي)، برونو غيمارايش (نيوكاسل)، كاسيميرو (مانشستر يونايتد)، جويلينتون (نيوكاسل)، لوكاس باكيتا (وست هام).

الهجوم: إستيفاو (تشيلسي)، غابرييل مارتينيلي (أرسنال)، جواو بيدرو (تشيلسي)، كايو جورجي (كروزيرو)، لويز هنريكي (زينيت)، ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد)، رافينيا (برشلونة)، ريتشارليسون (توتنهام).