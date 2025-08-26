living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد تصريح والده بأنها "أمور أطفال".. يامال والمغنية يثيران الجدل مجدداً

26
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أثار لامين يامال نجم برشلونة الإسباني الجدل مجدداً بعدما نشر صورة مع المغنية الأرجنتينية، نيكي نيكول، ما زاد التكهنات حول طبيعة علاقتهما التي لم يتم تأكيدها رسميًا حتى الآن.

وظهر يامال ونيكول في الصورة التي نشرها الأول عبر حسابه في "إنستغرام" مبتسمين أمام قالب من الحلوى، يُعتقد أنه بمناسبة عيد ميلاد المغنية الأرجنتينية الخامس والعشرين.

وولدت نيكي نيكول، واسمها الحقيقي نيكول دينيس كوكو، في روزاريو الأرجنتينية، مسقط رأس الأسطورة ليونيل ميسي، وأصبحت من أشهر الفنانات في أميركا الجنوبية.

وانتشرت شائعات تربط الطرفين ببعضهما عاطفياً منذ حفل عيد ميلاد منتصف الشهر الماضي، وذلك وفقاً لشهود عيان حضروا الحفلة المثيرة للجدل، بينما تسبب فيديو نشره زميله في الفريق رونالد أراوخو بتغذية تلك الشائعات بعدما انتبه المتابعون إلى أن صورة نيكي نيكول واسمها الحقيقي... تظهر كخلفية لشاشة هاتف اللاعب الشاب.

ورفض منير نصراوي والد يامال التعليق على الحياة الخاصة لابنه، قائلًا لوسائل الإعلام: لا أعرف من هي نيكي نيكول، لا أعرف صورتها ولا وجهها، ولا يمكن لي أن أجزم إن كانت وابني يتواعدان أم لا.

وواصل: هذه أمور سخيفة، لن أراقب ابني، سأمنحه خصوصيته التي يستحقها ولن أتدخل في حياته إلا بحالة وجود أمر جدي يتطلب ذلك، أما عن ما تقولونه حول ارتباطه بالمغنية الأرجنتينية فهي مجرد أمور أطفال.

وأثارت تصرفات يامال خارج الملعب الكثير من الجدل أكثر من مرة، خاصةً بعد احتفاله بعيد ميلاده الثامن عشر والاستعانة في الحفل بأشخاص من ذوي القامة القصيرة وفتيات بمواصفات معينة.

وفتحت الجهات الرسمية الإسبانية تحقيقاً في أحداث حفل عيد ميلاد لامين يامال وذلك بتهمة انتهاك محتمل لقانون الإعاقة والذي يحظر انتاج عروض تسخر أو تقلل من المعاقين.

 

ويعتبر اللاعب الإسباني الشاب أحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية بعدما ساهم في فوز برشلونة بالدوري الموسم الماضي.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout