بعد تصريح والده بأنها "أمور أطفال".. يامال والمغنية يثيران الجدل مجدداً

أثار لامين يامال نجم برشلونة الإسباني الجدل مجدداً بعدما نشر صورة مع المغنية الأرجنتينية، نيكي نيكول، ما زاد التكهنات حول طبيعة علاقتهما التي لم يتم تأكيدها رسميًا حتى الآن.

وظهر يامال ونيكول في الصورة التي نشرها الأول عبر حسابه في "إنستغرام" مبتسمين أمام قالب من الحلوى، يُعتقد أنه بمناسبة عيد ميلاد المغنية الأرجنتينية الخامس والعشرين.

وولدت نيكي نيكول، واسمها الحقيقي نيكول دينيس كوكو، في روزاريو الأرجنتينية، مسقط رأس الأسطورة ليونيل ميسي، وأصبحت من أشهر الفنانات في أميركا الجنوبية.

وانتشرت شائعات تربط الطرفين ببعضهما عاطفياً منذ حفل عيد ميلاد منتصف الشهر الماضي، وذلك وفقاً لشهود عيان حضروا الحفلة المثيرة للجدل، بينما تسبب فيديو نشره زميله في الفريق رونالد أراوخو بتغذية تلك الشائعات بعدما انتبه المتابعون إلى أن صورة نيكي نيكول واسمها الحقيقي... تظهر كخلفية لشاشة هاتف اللاعب الشاب.

ورفض منير نصراوي والد يامال التعليق على الحياة الخاصة لابنه، قائلًا لوسائل الإعلام: لا أعرف من هي نيكي نيكول، لا أعرف صورتها ولا وجهها، ولا يمكن لي أن أجزم إن كانت وابني يتواعدان أم لا.

وواصل: هذه أمور سخيفة، لن أراقب ابني، سأمنحه خصوصيته التي يستحقها ولن أتدخل في حياته إلا بحالة وجود أمر جدي يتطلب ذلك، أما عن ما تقولونه حول ارتباطه بالمغنية الأرجنتينية فهي مجرد أمور أطفال.

وأثارت تصرفات يامال خارج الملعب الكثير من الجدل أكثر من مرة، خاصةً بعد احتفاله بعيد ميلاده الثامن عشر والاستعانة في الحفل بأشخاص من ذوي القامة القصيرة وفتيات بمواصفات معينة.

وفتحت الجهات الرسمية الإسبانية تحقيقاً في أحداث حفل عيد ميلاد لامين يامال وذلك بتهمة انتهاك محتمل لقانون الإعاقة والذي يحظر انتاج عروض تسخر أو تقلل من المعاقين.

ويعتبر اللاعب الإسباني الشاب أحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية بعدما ساهم في فوز برشلونة بالدوري الموسم الماضي.