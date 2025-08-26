living cost indicators
قلق في إيطاليا من إمكانية سحب استضافة يورو 2032

26
AUGUST
2025
عبر مسؤول كروي في إيطاليا عن قلقه من إمكانية سحب حق تنظيم بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2032 من بلاده في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية لتحسين حالة الملاعب.

وستستضيف إيطاليا البطولة بالاشتراك مع تركيا بعد سبعة أعوام، لكن في الوقت الذي تملك فيه تركيا ملاعب جديدة وبنية تحتية جاهزة بعد مشروع وطني في آخر عقدين، فإن إيطاليا ليس لديها عشرة ملاعب جاهزة أو تخطط لاستضافة البطولة التي تضم 24 فريقا وتقام في 51 مباراة.

ووصف السلوفيني ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الموقف الحالي لإيطاليا بالمخزي، وذلك في تصريحات له في مايو الماضي، مضيفاً أن إيطاليا لديها واحدة من أسوأ البنى التحتية بين البلدان الكبرى في أوروبا.

ودقت كلماته ناقوس الخطر، وفقا لإيزيو سيمونيلي، رئيس رابطة الدوري الإيطالي.

وقال سيمونيلي في تصريحات إذاعية: "أنا قلق حقا بشأن يورو 2032. هل استضافتنا للحدث في خطر؟ أتمنى أن يكون ذلك مجرد مخاوف مني، لكن حينما يقول رئيس (يويفا) إن ملاعب إيطاليا في حالة سيئة، وإن بطولة أوروبا بعد ستة أعوام فنحن نجازف بعدم إعطاء انطباع جيد على المستوى الدولي".

وأضاف: "هذا أمر مؤسف، أن تكون ملاعبنا، باستثناء أوديني وبيرغامو وتورينو، في حالة سيئة وقد انتقد سيفرين الملاعب الإيطالية وأنا اتفق معه".

وتحتاج إيطاليا إلى بناء وتجديد ملاعبها، إلا أن مشاريع البناء في البلاد ومنها مشروع ملعب سان سيرو في ميلانو والملعب الأولمبي في روما، ربما تعوقها البيروقراطية.

وختم سيمونيلي: نحن الآن متأخرون عن جميع البلاد الأخرى، في آخر 18 عاما بنينا ستة ملاعب فقط منها ثلاثة فقط في الدوري الإيطالي و226 ملعبا آخرين في باقي بلدان أوروبا.

Skynews
