بيان رسمي حول أزمة أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر

26
AUGUST
2025
أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، يوم الاثنين، بيانا جديدا بخصوص قطعة الأرض الخاصة بنادي الزمالك، بمدينة 6 أكتوبر.

وجاء في البيان المنشور عبر الصفحة الرسمية للوزارة: "توضح وزارة الإسكان سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، والتزامها التام بأحكام القانون واللوائح المنظمة في جميع القرارات والإجراءات التي اتخذت بشأن سحب قطعة الأرض المشار إليها، وذلك استنادا إلى المستندات والموافقات والإفادات الرسمية ذات الصلة".

وأضاف البيان: "حرصا على الشفافية وصون المال العام، تؤكد الوزارة أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي، إلى أن تفصل النيابة العامة في البلاغ المقدم بشأن تغيير الاستخدام".

وأكدت الوزارة تقديرها للدور المجتمعي والرياضي الذي يلعبه نادي الزمالك، مشيرة إلى أنها "ستبادر، في حال رغبة النادي وجديته وتوفر الاشتراطات المقررة، لدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة ملائمة للأنشطة الرياضية والخدمية وفقا للقواعد المعمول بها بما يحقق المصلحة العامة، ويحفظ حقوق الدولة، وذلك لحين فصل النيابة العامة في موقف أرض النادي بحدائق أكتوبر".

والأسبوع الماضي، قررت وزارة الإسكان سحب القطعة الأرض التي كانت مخصصة لإنشاء فرع لنادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر.

ونفذت لجنة حكومية قرار سحب الأرض، بمرافقة الشرطة، ووضعت لافتة تفيد بأن "الأرض تتبع جهاز مدينة حدائق أكتوبر"، بما عليها من منشآت دون أحقية النادي أو أي جهة أخرى في التصرف بها.

ومن جهت، أصدر مجلس إدارة الزمالك بيانا رسميا، ناشد خلاله الرئاسة المصرية بالتدخل لحل هذه الأزمة.

Skynews
