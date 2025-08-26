في الدقيقة 100.. ليفربول يحسم القمة بقدم موهبة الـ16 عاما

A + A -

حقق ليفربول الإنجليزي "فوزا قاتلا" في اللحظات الأخيرة، بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليخرج من فخ التعادل مع نيوكاسل، مساء الإثنين.

وبعد أن تقدم بنتيجة 2-0، كاد ليفربول أن يضيع اللقاء، بعد أن عاد نيوكاسل ليسجل هدفين ويقلب الطاولة.

لكن هدفا قاتلا من الموهبة الصاعدة ريو نغوموها، البالغ من العمر 16 عاما فقط، في الدقيقة 100، حسم اللقاء بنتيجة 3-2.

وبهذا حقق ليفربول انتصاره الثاني على التوالي بالدوري، لكنه أثبت مجددا أن حالته الدفاعية ليست في أحسن حال، حيث استقبل الفريق 6 أهداف في 3 مباريات منذ انطلاق الموسم الكروي في إنجلترا.