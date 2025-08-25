living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو.. غياب علم فلسطين في أول ظهور لوسام أبو علي

25
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشر نادي كولومبوس كرو على حسابه في منصة "إكس"، مقطع فيديو يرصد أول ظهور للنجم الفلسطيني وسام أبو علي مع الفريق الأميركي.

ويظهر الفيديو بعض المشاهد لوسام أبو علي قبل المشاركة لأول مرة مع كولومبوس كرو أمام نيو إنغلاند لحساب منافسات الدوري الأميركي.

واللافت في المقطع هو ظهور علم الدنمارك بدلا من علم فلسطين بجوار اسم وصورة اللاعب، البالغ من العمر 26 عاما، في غرفة الملابس.

وولد أبو علي في الدنمارك، وهو من أصل فلسطيني، ويحمل جنسية البلدين، لكنه يلعب حاليا للمنتخب الفلسطيني.

وعندما وقع فريق كولومبوس كرو مع النجم الفلسطيني القادم من الأهلي المصري، كشفت تقارير أن النادي قدم طلبا للحصول على استثناء يسمح بعرض أعلام الدول الأصلية للاعبي الفريق أو أعلام منتخباتهم الوطنية. ولم يعرف بعد السبب الذي جعل النادي يضع العلم الدنماركي بدل الفلسطيني إلى جانب اسم اللاعب.

وقد سمح لمشجعي فريق كولومبوس كرو، المعروف باسم "ذا نوردكه"، برفع العلم الفلسطيني إلى جانب أعلام دول أخرى تمثل لاعبي الفريق الآخرين، وذلك بعد أن منح الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS) استثناء للنادي من سياسته الحالية المتعلقة باللافتات والأعلام والرايات.

وقال متحدث باسم النادي في بيان: "نادي كولومبوس كرو يحتضن قوة كرة القدم في جمع الناس من جميع مناحي الحياة، سواء في غرفة الملابس أو في الملعب أو داخل المجتمع".

 

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout