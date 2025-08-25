بالفيديو.. غياب علم فلسطين في أول ظهور لوسام أبو علي

A + A -

نشر نادي كولومبوس كرو على حسابه في منصة "إكس"، مقطع فيديو يرصد أول ظهور للنجم الفلسطيني وسام أبو علي مع الفريق الأميركي.

ويظهر الفيديو بعض المشاهد لوسام أبو علي قبل المشاركة لأول مرة مع كولومبوس كرو أمام نيو إنغلاند لحساب منافسات الدوري الأميركي.

واللافت في المقطع هو ظهور علم الدنمارك بدلا من علم فلسطين بجوار اسم وصورة اللاعب، البالغ من العمر 26 عاما، في غرفة الملابس.

وولد أبو علي في الدنمارك، وهو من أصل فلسطيني، ويحمل جنسية البلدين، لكنه يلعب حاليا للمنتخب الفلسطيني.

وعندما وقع فريق كولومبوس كرو مع النجم الفلسطيني القادم من الأهلي المصري، كشفت تقارير أن النادي قدم طلبا للحصول على استثناء يسمح بعرض أعلام الدول الأصلية للاعبي الفريق أو أعلام منتخباتهم الوطنية. ولم يعرف بعد السبب الذي جعل النادي يضع العلم الدنماركي بدل الفلسطيني إلى جانب اسم اللاعب.

وقد سمح لمشجعي فريق كولومبوس كرو، المعروف باسم "ذا نوردكه"، برفع العلم الفلسطيني إلى جانب أعلام دول أخرى تمثل لاعبي الفريق الآخرين، وذلك بعد أن منح الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS) استثناء للنادي من سياسته الحالية المتعلقة باللافتات والأعلام والرايات.

وقال متحدث باسم النادي في بيان: "نادي كولومبوس كرو يحتضن قوة كرة القدم في جمع الناس من جميع مناحي الحياة، سواء في غرفة الملابس أو في الملعب أو داخل المجتمع".

