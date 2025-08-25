living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو.. موقف محرج لصحفية مع قائد فيردر بريمن

25
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اضطرت كاثرينا كلاينفيلد مراسلة شبكة "سكاي سبورتس" للاعتذار إلى ماركو فريدل قائد فيردر بريمن بعد موقف محرج تسببت فيه خلال مقابلة تلفزيونية عقب مباراة فريقه ضد ينتراخت فرانكورت بالدوري الألماني.

وخسر بريمن 1 / 4 أمام فرانكفورت، يوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الألماني، فيما استضافت كلاينفيلد، قائد بريمن لتجري معه حواراً على أنه أحد لاعبي فرانكفورت، بسبب قيامه باستبدال قميصه مع ميكايل زيترر حارس المنافس عقب المباراة.

وتسبب هذا الموقف المحرج للمراسلة في أن تعتذر عن الخطأ غير المقصود، بعدما بدأت تحاور لاعب بريمن على أنه أحد لاعبي الفريق المنتصر فرانكفورت.

وقالت كاثرين كلاينفيلد لوكالة الأنباء الألمانية، الأحد: "الموقف كان محرجا وغير جيد بالنسبة لي، أتمنى أن يتذكره ماركو (فريدل) بابتسامة لاحقا".

وكان قائد بريمن قد أحرج المراسلة عندما بدأت تتحدث إليه على أنه أحد لاعبي فرانكفورت حيث قال بابتسامة ساخرة: "أنا لاعب من فيردر بريمن"، لتعتذر المراسلة عن الخطأ الذي وقعت فيه.

وأضافت كاثرين: "قبل المباراة أجريت حواراً مع ماركو فريدل في حافلة الفريق، لكن اختلط عليّ الأمر بسبب قميص فرانكفورت الذي كان يرتديه بعد ذلك".

وبدا قائد بريمن غاضبا من هذا الخطأ، حيث قال: "لم أتوقع أن يحدث شيئ مثل هذا".

وأضاف اللاعب: "لقد تحدثت إلى السيدة قبل المباراة بنحو 90 دقيقة لأن اللقاء الإعلامي كان مطلوبا على نحو عاجل، في غرفة ملابس الفريق".

وحاولت كلاينفيلد أن تتدارك الموقف خلال المُقابلة لكن الأمر بدا مُحرجا أن تستمر في محاورة اللاعب بعد أن أخطأت في هويته.

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout