بالفيديو.. موقف محرج لصحفية مع قائد فيردر بريمن

A + A -

اضطرت كاثرينا كلاينفيلد مراسلة شبكة "سكاي سبورتس" للاعتذار إلى ماركو فريدل قائد فيردر بريمن بعد موقف محرج تسببت فيه خلال مقابلة تلفزيونية عقب مباراة فريقه ضد ينتراخت فرانكورت بالدوري الألماني.

وخسر بريمن 1 / 4 أمام فرانكفورت، يوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الألماني، فيما استضافت كلاينفيلد، قائد بريمن لتجري معه حواراً على أنه أحد لاعبي فرانكفورت، بسبب قيامه باستبدال قميصه مع ميكايل زيترر حارس المنافس عقب المباراة.

وتسبب هذا الموقف المحرج للمراسلة في أن تعتذر عن الخطأ غير المقصود، بعدما بدأت تحاور لاعب بريمن على أنه أحد لاعبي الفريق المنتصر فرانكفورت.

وقالت كاثرين كلاينفيلد لوكالة الأنباء الألمانية، الأحد: "الموقف كان محرجا وغير جيد بالنسبة لي، أتمنى أن يتذكره ماركو (فريدل) بابتسامة لاحقا".

وكان قائد بريمن قد أحرج المراسلة عندما بدأت تتحدث إليه على أنه أحد لاعبي فرانكفورت حيث قال بابتسامة ساخرة: "أنا لاعب من فيردر بريمن"، لتعتذر المراسلة عن الخطأ الذي وقعت فيه.

وأضافت كاثرين: "قبل المباراة أجريت حواراً مع ماركو فريدل في حافلة الفريق، لكن اختلط عليّ الأمر بسبب قميص فرانكفورت الذي كان يرتديه بعد ذلك".

وبدا قائد بريمن غاضبا من هذا الخطأ، حيث قال: "لم أتوقع أن يحدث شيئ مثل هذا".

وأضاف اللاعب: "لقد تحدثت إلى السيدة قبل المباراة بنحو 90 دقيقة لأن اللقاء الإعلامي كان مطلوبا على نحو عاجل، في غرفة ملابس الفريق".

وحاولت كلاينفيلد أن تتدارك الموقف خلال المُقابلة لكن الأمر بدا مُحرجا أن تستمر في محاورة اللاعب بعد أن أخطأت في هويته.

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو