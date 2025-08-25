living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رغم تكرار الأهداف.. سلوت يتحدث عن "لعنة التبديلات"

25
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يعتقد آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن ظاهرة تلقي فريقه للأهداف بعد إجراء التبديلات خلال الموسم الجاري هي مجرد صدفة.

فبعد تقدم ليفربول 2-0 على بورنموث في الجولة الماضية، واستبدال الظهيرين ميلوس كيركيز وجيريمي فريمبونغ، الذي يغيب عن الفريق لمدة شهر بسبب إصابة في أوتار الركبة، تمكن أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث من تسجيل هدفين كان أولهما في الدقيقة 60، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز 4-2.

 

وقبلها بأسبوع في مباراة الدرع الخيرية قام سلوت باستبدال كورتيس جونز والمهاجم الجديد هوغو إيكيتيكي، وتعادل إسماعيلا سار لكريستال بالاس، بعدها بست دقائق.

وقال سلوت: "معظم التبديلات التي أجريتها في المباراة كانت بسبب عدم الجاهزية البدنية، ولاعبين لم يشاركوا في فترة الإعداد بالكامل".

 

وأضاف: "لذلك، على سبيل المثال، هوغو إيكيتيكي، الذي استبدلته مرتين، يحتاج للتأقلم على الدوري الإنجليزي خاصة وأنه منضم من الدوري الألماني، كما أنه غاب عن جزء من فترة الإعداد، وأنت تريد أن تحافظ على جاهزيته في المباريات المقبلة والأسابيع والأشهر المقبلة أيضا".

 

وأردف: "في بعض الأحيان تحتاج لوضع هذا في الحسبان، رغم أن ذلك ربما يكون صعبا على مشجع أو ناقد لأنهم يفكرون فقط في أنك بحاجة للفوز بهذه المباراة".

 

وأكد: "نعم، نحتاج للفوز بهذه المباراة، ولكن نحتاج للحفاظ على جاهزتيهم لما تبقى من مباريات في الموسم أيضا، ولدينا لاعبين على مقاعد البدلاء يمتلكون نفس مستوى اللاعبين الذي يبدأون المباريات، لذلك تحتاج لاستخدام فريقك".

 

وأوضح سلوت: "أرى أن تلقينا للأهداف بعد إجراء التبديلات مجرد مصادفة، ولكن الوقت سيوضح ما إذا كنت مخطئا أم لا".

 

وأكمل: "لكن، من الناحية الأخرى، سجلنا أيضا هدفا بعد تبديل، اثنين بالمناسبة، من فيديريكو كييزا ومحمد صلاح".

 

وازداد الحماس الخاص بمباراة ليفربول مع نيوكاسل، التي تقام، الإثنين، بسبب الوضع الذي يحيط بألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل، اللاعب الذي كان ليفربول يهدف لضمه، والذي يتدرب بمفرده حاليا بعدما رفض نيوكاسل 110 مليون جنيه إسترليني لرحيله.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout