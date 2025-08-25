living cost indicators
مانشستر يونايتد يواصل نزيف النقاط في ثاني جولات البريمرليغ

25
AUGUST
2025
واصل مانشستر يونايتد نزيف النقاط، واكتفى بتعادل خارج ملعبه أمام فولهام بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وأضاع البرتغالي، برونو فرنانديز، قائد مانشستر ركلة جزاء في الدقيقة 37، حيث أطاح بالكرة فوق العارضة، لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي.

وفي الشوط الثاني، تقدم الضيوف بهدف عكسي سجله رودريغو مونيز مهاجم فولهام بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 58.

لكن الفريق اللندني نجح في إدراك التعادل بهدف إيميل سميث رو في الدقيقة 73، ليحصل كل فريق على نقطة.

رفع فولهام رصيده إلى نقطتين بعد التعادل مع برايتون في الجولة الأولى، بينما حقق مانشستر يونايتد أول نقطة بعد خسارته على ملعبه في الجولة الأولى أمام أرسنال بهدف نظيف.

وسيخوض مانشستر يونايتد الجولة القادمة على ملعبه حيث يستضيف بيرنلي يوم 30 أغسطس على ملعب "أولد ترافورد"، وقبلها يحل ضيفا على غريمبسي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، يوم الأربعاء المقبل.

 

أما فولهام سيستقبل بريستول سيتي في كأس الرابطة يوم الأربعاء، وبعدها بثلاثة أيام يخوض مواجهة ديربي صعبة خارج ملعبه أمام تشيلسي.

Skynews
