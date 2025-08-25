living cost indicators
لا ليغا تدعو الحكومة العراقية لمحاربة القرصنة.. وتيباس يحذر

أكدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا" التزامها بدعم المنظومة الرياضية في العراق، من خلال مساندة السلطات العراقية في مواجهة "القرصنة الرقمية" التي تستهدف المحتوى الرياضي، والاستثمار في تطوير كرة القدم وقطاع الترفيه في البلاد.

وجاءت تحركات رابطة الدوري الإسباني، مع تزايد حالات القرصنة الرقمية، التي تنشر بث مباريات الدوري الإسباني، ومباريات أخرى، في العراق، لغير المشتركين مع محطات البث القانونية.

 

تيباس يؤكد الالتزام بمحاربة القرصنة

ومن جهته، قال خافيير تيباس، رئيس رابطة "لا ليغا، لموقع سكاي نيوز عربية: "يملك العراق شغفا استثنائيا بكرة القدم، ولا ليغا تفخر بالاستثمار في نمو كرة القدم العراقية والمنظومة الرياضية الأوسع".

وأضاف: "نحن ملتزمون مع السلطات العراقية بمواجهة تحدي القرصنة، لأنه يعيق هذا النمو. من خلال توسيع الوصول القانوني إلى المحتوى وتحسين مستوى اللعبة محليا، يمكن للعراق أن يحقق فرصا كبيرة لاقتصاده ولاعبيه وجماهيره".

منصات القرصة في العراق

ووفقا لرابطة الدوري الإسباني، يعاني العراق من تفشي ظاهرة القرصة، وتشمل منصات النقل للمحتوى الرياضي والترفيهي المقرصن منصة mytv+ (شبكة نوروز تيليكوم) ومنصة VEO (إيرثلنك للاتصالات)، ومنصة Vodu، وجهار Family Box، وجميعها تابعة لشركات اتصال مختلفة في العراق.

وكانت السفارة الإسبانية وعدد من السفارات الغربية قد طلبت من الحكومة العراقية التحرك لوقف المحتوى المقرصن في العراق.

تأثير سلبي كبير للقرصنة

وجاء في بيان الرابطة الإسبانية، إن انتشار البث غير القانوني للمباريات عبر بعض مزوّدي خدمة الإنترنت المرخّصين في العراق يضرّ ببيئة الاستثمار المحلية، ويحدّ من فرص نمو صناعة الرياضة والإعلام، فضلا عن تعريض المستهلكين لمخاطر أمنية على الإنترنت.

وحددت "لا ليغا" ثلاثة محاور رئيسية للتأثير السلبي للقرصنة:

النمو الاقتصادي وتطوير الصناعة: إذ تؤدي القرصنة إلى تراجع الاستثمار في المحتوى المحلي، وتقييد قدرة العراق على جذب رؤوس الأموال الدولية، بينما يفتح القضاء على المنصات غير القانونية الباب أمام نمو قطاعات الرياضة والإعلام والترفيه.

حماية الجماهير وحقوق البث: حيث تحرم المنصات غير القانونية المبدعين والناقلين الرسميين من حقوقهم، فيما يتعرض المشاهدون لمخاطر القرصنة الإلكترونية وسوء جودة البث.

تعزيز استدامة الاقتصاد الرقمي: عبر بناء بيئة قانونية آمنة ومستدامة تضمن حماية المحتوى وتدعم الابتكار.

ومنذ عام 2023، تنفّذ "لا ليغا" مشروعا استشاريا استراتيجيا بالتعاون مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، يهدف إلى تحديث البنية التنظيمية للعبة، وتطوير آليات إدارة الأندية، وتعزيز برامج الناشئين، فضلا عن دعم جهود تسويق الدوري العراقي وتحويله إلى نموذج رياضي بارز في المنطقة.

ويجمع هذا التعاون بين هدفين متكاملين، الأول هو تطوير كرة القدم العراقية محليا، والثاني هو توسيع نطاق مشاهدة مباريات "لا ليغا" عبر قنوات توزيع قانونية داخل العراق، بما يلبّي شغف الجماهير ويعزز المنظومة الرياضية والاقتصادية على حد سواء.

وأعربت الرابطة عن ثقتها بأن التعاون المستمر مع السلطات العراقية، إلى جانب التقدم في مكافحة القرصنة، سيفتح آفاقا واسعة لنمو الاقتصاد الرياضي والترفيهي في العراق، بما يخدم الرياضيين والمبدعين والشركات والجماهير، ويعزز مكانة البلاد كمركز إقليمي للرياضة والثقافة والابتكار الرقمي.

Skynews
