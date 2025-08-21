living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بسبب رونالدو.. النصر يسخر من بنزيما

21
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أثارت تغريدات على حساب نادي النصر السعودي على منصة "إكس" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سخريته من نجم الاتحاد السعودي، الفرنسي كريم بنزيما، عقب فوز النصر بهدفين لواحد، في نصف نهائي كأس السوبر، الثلاثاء.

ونشر الحساب الرسمي للنصر على منصة إكس عدة منشورات بعد مباراة الاتحاد، وقال في إحداها: "لقد عرف الشهرة في ظله..هل ظن أنه سيكون الأفضل اليوم".

واعتبر العديد من المتتبعين أن المقصود من هذه التغريدة هو كريم بنزيما، الذي أمضى سنوات رفقة كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد بين سنة 2009 وسنة 2018.

خلال تلك الفترة، أصبح رونالدو الهداف التاريخي للفريق الملكي برصيد 450 هدفا.

وبعد رحيله، تحسن المستوى التهديفي لبنزيما، ما دفع البعض إلى اتهام "الدون" بأنه كان السبب وراء تراجع أداء المهاجم الفرنسي أمام المرمى، أثناء تواجده في الفريق.

واشتد التنافس بين النجمين بعد انتقالهما إلى الدوري السعودي في 2023.

وكشفت التقارير صحفية عن وجود خلافات بينهما الموسم الماضي، بسبب رفض بنزيما تصريح رونالدو بأنه اللاعب الأفضل في التاريخ، وفقا لموقع "كورة".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout