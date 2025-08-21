living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيان ساخر.. منتخب إسرائيل يرد على قرار النرويج بشأن غزة

21
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أثار إعلان الاتحاد النرويجي لكرة القدم التبرع بأرباح مباراته المقبلة أمام إسرائيل في تصفيات كأس العالم 2026 لصالح "قضية إنسانية" في غزة، ردا شديدا من نظيره الإسرائيلي، قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في أوسلو يوم 11 أكتوبر المقبل.

وتتصدر النرويج المجموعة الثامنة بعد تحقيقها أربعة انتصارات متتالية، من بينها فوز عريض 3-0 على إيطاليا في يونيو الماضي، وانتصار 4-2 على إسرائيل في مارس.

وتحتل إسرائيل المركز الثاني برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بينما تأتي إيطاليا ثالثة بفارق ثلاث نقاط ولكن مع مباراتين مؤجلتين، ما يجعل المواجهة المقبلة حاسمة في سباق التأهل المباشر.

الأرباح إلى غزة

وأعلنت رئيسة الاتحاد النرويجي ليسه كلَفنس أن أرباح المباراة ستوجَّه إلى منظمة إنسانية تقدم مساعدات عاجلة في قطاع غزة، مؤكدة: "لا يمكننا أن نقف موقف اللامبالاة أمام المعاناة الإنسانية والهجمات غير المتناسبة التي يتعرض لها المدنيون في غزة. نريد أن تذهب الأرباح إلى جهة إنسانية تنقذ الأرواح على الأرض".

 

وكانت كلَفنس قد دعت في ديسمبر الماضي إلى "وقف فوري للهجمات غير المتناسبة على المدنيين الأبرياء في غزة".

 

رد إسرائيلي

 

وفي المقابل، أصدر الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بيانا شديد اللهجة نشرته صحيفة التلغراف البريطانية، جاء فيه: "نحن عادة لا نقدم نصائح للاتحادات حول كيفية إنفاق عائدات المباريات، حتى لو جاءت بفضل مواجهتنا مع منتخبنا الوطني، لكننا سنخالف العادة هذه المرة. سيكون من الأفضل أن يُخصَّص جزء من هذا المبلغ لإدانة مجزرة 7 أكتوبر التي أودت بحياة مئات الإسرائيليين، أو لدعم الإفراج عن 50 رهينة. ونرجو التأكد من أن الأموال لن تُحوّل إلى منظمات إرهابية.. أو إلى صيد الحيتان."

 

واستخدمت إسرائيل ظاهرة "صيد الحيتان" للانتقاص من النرويج، خاصة وأن هذه الممارسات المنتشرة في مياه النرويج تثير انتقادات عالمية.

 

واختتم البيان بلهجة ساخرة قائلا: "نحن نطمح أيضا لحصد النقاط الثلاث".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout