living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إيمان خليف تنفي اعتزالها الملاكمة بسبب اختبارات تحديد الجنس

21
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نفت الجزائرية إيمان خليف، بطلة أولمبياد باريس 2024، اليوم الأربعاء، اعتزال رياضة الملاكمة، مؤكدة "التزامها بمسيرتها الرياضية".

وكتبت إيمان خليف، منشورا في صفحتها على فيسبوك عنونته بـ "رد رسمي حول ما نُشر في وسائل الإعلام الفرنسية اليوم".

وقالت البطلة الأولمبية "أولًا، أود أن أوضح للرأي العام أن الأخبار التي تتحدث عن اعتزالي الملاكمة غير صحيحة، وهي مبنية فقط على تصريحات صادرة عن شخص لم يعد يمثلني بأي شكل من الأشكال، وأعتبره قد خان الثقة وخان الوطن بتصريحاته الكاذبة والمغرضة".

وأضافت "لم أعلن يوما اعتزالي الملاكمة، بل ما زلت ملتزمة بمسيرتي الرياضية، أتدرب بانتظام وأحافظ على لياقتي البدنية بين الجزائر وقطر، استعدادا للاستحقاقات القادمة".

وتابعت "إن نشر مثل هذه الشائعات يهدف فقط إلى التشويش والإساءة لمساري الرياضي والمهني، وسأبقى دائما وفيّة لرياضة الملاكمة ولوطني الجزائر، ولن تثنيني هذه الأخبار الكاذبة عن مواصلة الدفاع عن ألوان بلدي وتشريفه في المحافل الدولية".

وتوجهت خليف، بالشكر لكل من دعمها وما يزال يساندها، مؤكدة أن مسيرتها "مستمرة بإذن الله".

كانت خليف، اعترفت في منشور سابق بمناسبة الذكرى الأولى لتتويجها بذهبية أولمبياد باريس في 9 أغسطس، بأنها تمر بمرحلة صعبة مليئة بالتحديات والصمت والانتظار.

كما شددت على أنها ما زالت تؤمن بأن كل سقوط هو مقدمة لقيام أقوى، وأن كل تأخير يحمل في طياته اختبارا للإيمان والإرادة، وأنها بطلة بالأمس، صامدة اليوم، ومصمّمة على العودة غدا.

وتواجه خليف، حملة من الشائعات، منذ قرار الاتحاد العالمي الملاكمة "وورلد بوكسينغ" بإخضاع كل الرياضيين لاختبار تحديد الجنس، قبل السماح لهم بالمشاركة في أي منافسة ينظمها.

وورلد بوكسينغ يقر فحص تحديد الجنس

أعلن الاتحاد العالمي للملاكمة عن بدء تطبيق فحوص إلزامية لتحديد الجنس على جميع الرياضيين والرياضيات الراغبين في خوض منافساته، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء.

وأوضح الاتحاد أن القرار الجديد يهدف إلى ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، إضافة إلى الحفاظ على سلامة المشاركين.

ووفقاً للائحة، سيخضع المتنافسون لفحص طبي لتحديد الجينات يجرى لمرة واحدة فقط خلال حياتهم الرياضية، بغرض تثبيت الجنس عند الولادة.

ويأتي هذا القرار في وقت سبق أن جمدت فيه اللجنة الأولمبية الدولية عضوية الاتحاد الدولي للملاكمة، قبل أن تعيد الاعتراف به في فبراير الماضي، مع تكليفه رسميا بتنظيم منافسات الملاكمة ضمن دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout