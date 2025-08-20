living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"فيفا" يكشف تفاصيل كأس العالم للأندية للسيدات

20
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تفاصيل بطولة كأس العالم للأندية للسيدات، حيث من المقرر أن تقام النسخة الأولى منها العام المقبل 2026.

وذكر "فيفا" عبر موقعه الرسمي أن البطولة سينطلق دورها الأول في أكتوبر المقبل، فيما ستقام منافسات الدور الثاني في ديسمبر المقبل.

وأوضح أن ملعب مركز ووهان في الصين سيستضيف منافسات الدور الأول، على أن يتم الكشف في وقت لاحق عن الملاعب التي ستستضيف الدور الثاني.

وذكر أن البطولة ستشهد مشاركة 6 أندية، وهي أرسنال بطل أوروبا وأوكلاند يونايتد إف سي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا وجوثام الأميركي بطل أميركا الشمالية (كونكاكاف) ووهان غيانغدا الصيني بطل آسيا.

ومن المقرر أن يتم التعرف على بطل كوبا ليبرتادوريس للسيدات يوم 18 أكتوبر المقبل، وسيتوج بطل إفريقيا يوم 23 نوفمبر.

وكشف (فيفا) عن جدول منافسات البطولة، حيث سيلعب ووهان غيانغدا مع أوكلاند يونايتد في مباراة الافتتاح يوم 8 أكتوبر المقبل، ويلعب الفائز من تلك المواجهة مع بطل أفريقيا في ديسمبر المقبل.

وتقام مباريات الدور قبل النهائي بين 28 يناير والأول من فبراير المقبل، حيث يلتقي الفائز من المباراة الثانية مع أرسنال، فيما يلعب جوثام الأميركي مع بطل أميركا الجنوبية.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث في نفس يوم المباراة النهائية للبطولة التي ستقام نسختها الأولى العام المقبل.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout